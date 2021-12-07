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Шоубиз
https://ria.ru/20211207/urgant-1762572412.html
"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой
"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой - РИА Новости, 07.12.2021
"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой
Иван Ургант вспомнил о последней встрече с бабушкой Ниной. Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни. РИА Новости, 07.12.2021
2021-12-07T16:41
2021-12-07T16:41
шоубиз
шоу-бизнес
иван ургант
андрей смирнов
нина ургант
знаменитости
умерла нина ургант
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Иван Ургант вспомнил о последней встрече с бабушкой Ниной. Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни.Один из эфиров программы "Вечерний Ургант" решено было посвятить памяти актрисы. В связи с этим название передачи изменили на женский вариант – "Вечерняя Ургант".В качестве гостя в эфире появился режиссер Андрей Смирнов. Он рассказал, что роль медсестры в картине "Белорусский вокзал" могла достаться Инне Макаровой, несмотря на утвержденную ранее кинопробу Ургант. Однако первоначальный замысел удалось отстоять.Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.
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шоу-бизнес, иван ургант, андрей смирнов, нина ургант, знаменитости, умерла нина ургант
16:41 07.12.2021
 
"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой

Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой Ниной Ургант

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкИван Ургант
Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 07.12.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Иван Ургант вспомнил о последней встрече с бабушкой Ниной. Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни.

"Нина дала нам всем возможность с ней попрощаться. Она медленно, как песок сквозь пальцы, уходила. Ты чувствуешь это, и себя начинаешь по-другому чувствовать. Себя чувствуешь взрослым в этот момент… И это, конечно, очень помогло нам сейчас", – рассказал Иван.

Один из эфиров программы "Вечерний Ургант" решено было посвятить памяти актрисы. В связи с этим название передачи изменили на женский вариант – "Вечерняя Ургант".
В качестве гостя в эфире появился режиссер Андрей Смирнов. Он рассказал, что роль медсестры в картине "Белорусский вокзал" могла достаться Инне Макаровой, несмотря на утвержденную ранее кинопробу Ургант. Однако первоначальный замысел удалось отстоять.

"Когда вся картина уже была снята, кроме последней сцены, меня вызвали к директору студии "Мосфильм". Покойный Владимир Николаевич Сурин сказал мне: "Роль медсестры будет играть Инна Макарова". Это была очередная дурь начальства. Всегда все поправки на моих картинах шли во вред", – поделился Смирнов.

Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.
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