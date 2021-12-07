https://ria.ru/20211207/urgant-1762572412.html

"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой

"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой - РИА Новости, 07.12.2021

"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой

Иван Ургант вспомнил о последней встрече с бабушкой Ниной. Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни. РИА Новости, 07.12.2021

2021-12-07T16:41

2021-12-07T16:41

2021-12-07T16:41

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шоу-бизнес

иван ургант

андрей смирнов

нина ургант

знаменитости

умерла нина ургант

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Иван Ургант вспомнил о последней встрече с бабушкой Ниной. Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни.Один из эфиров программы "Вечерний Ургант" решено было посвятить памяти актрисы. В связи с этим название передачи изменили на женский вариант – "Вечерняя Ургант".В качестве гостя в эфире появился режиссер Андрей Смирнов. Он рассказал, что роль медсестры в картине "Белорусский вокзал" могла достаться Инне Макаровой, несмотря на утвержденную ранее кинопробу Ургант. Однако первоначальный замысел удалось отстоять.Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.

https://ria.ru/20211201/gradskiy-1761671515.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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