"Дала попрощаться": Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой
Иван Ургант рассказал о последней встрече с бабушкой Ниной Ургант
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Иван Ургант вспомнил о последней встрече с бабушкой Ниной. Она умерла 3 декабря на 93-м году жизни.
"Нина дала нам всем возможность с ней попрощаться. Она медленно, как песок сквозь пальцы, уходила. Ты чувствуешь это, и себя начинаешь по-другому чувствовать. Себя чувствуешь взрослым в этот момент… И это, конечно, очень помогло нам сейчас", – рассказал Иван.
Один из эфиров программы "Вечерний Ургант" решено было посвятить памяти актрисы. В связи с этим название передачи изменили на женский вариант – "Вечерняя Ургант".
В качестве гостя в эфире появился режиссер Андрей Смирнов. Он рассказал, что роль медсестры в картине "Белорусский вокзал" могла достаться Инне Макаровой, несмотря на утвержденную ранее кинопробу Ургант. Однако первоначальный замысел удалось отстоять.
"Когда вся картина уже была снята, кроме последней сцены, меня вызвали к директору студии "Мосфильм". Покойный Владимир Николаевич Сурин сказал мне: "Роль медсестры будет играть Инна Макарова". Это была очередная дурь начальства. Всегда все поправки на моих картинах шли во вред", – поделился Смирнов.
Нина Ургант – советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре.