https://ria.ru/20211203/urgant-1762062672.html

Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Нины Ургант - РИА Новости, 03.12.2021

Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Творчество Нины Ургант дарило людям радость и душевное тепло, она была беззаветно предана своему делу, говорится в телеграмме спикера Совфеда Валентины... РИА Новости, 03.12.2021

2021-12-03T16:58

2021-12-03T16:58

2021-12-03T17:30

культура

общество

санкт-петербург

эдвард радзинский

александринский театр

валентина матвиенко

рсфср

нина ургант

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МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Творчество Нины Ургант дарило людям радость и душевное тепло, она была беззаветно предана своему делу, говорится в телеграмме спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес Национального драматического театра России.Народная артистка РСФСР, актриса театра и кино Нина Ургант скончалась 3 декабря в Петербурге на 93-м году жизни."Нина Николаевна навсегда останется в нашей памяти мудрым, отзывчивым и бесконечно талантливым человеком. Она была беззаветно предана своему делу, виртуозно владела тонкостями актерского мастерства и пронзительно тонко чувствовала характеры своих героинь", - отметила спикер. По ее словам, Нина Ургант воплотила на экране и театральной сцене плеяду необычайно глубоких, душевных и жизненных образов. Работы с ее участием стали неотъемлемой частью отечественного театра и кинематографа, говорится в телеграмме.Творчество Ургант "много лет дарило людям радость и душевное тепло", отметила Матвиенко.Нина Ургант - советская и российская актриса театра и кино. За годы работы на сцене Александринского театра она создала галерею ярких женских образов как в современном, так и в классическом репертуаре. Среди ее ролей – Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" (1968), Ника ("Из записок Лопатина" Константина Симонова, 1975), Ксантиппа ("Беседы с Сократом" Эдварда Радзинского, 1976), Женщина в Зеленом ("Пер Гюнт" Генрика Ибсена, 1979) и многие другие.В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей – Мать ("Вступление", 1962), Люся ("Я родом из детства", 1966), Миленина ("Премия", 1974), Нина Николаевна ("Вы мне писали", 1976).

https://ria.ru/20211203/urgant-1762061558.html

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общество, санкт-петербург, эдвард радзинский, александринский театр, валентина матвиенко, рсфср, нина ургант, новости культуры, россия, культура, умерла нина ургант