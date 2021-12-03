Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти Нины Ургант

Спикер Совфеда Матвиенко выразила соболезнования из-за смерти актрисы Нины Ургант
На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".
На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").
Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.
Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.
Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.
Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.
Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".
Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".
Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".
Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".
Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.
Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.
Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.
Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.
В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".
В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".
На театральной сцене Нина Ургант создала галерею ярких женских образов: от Беатриче в шекспировской комедии "Много шуму из ничего" до Раневской в "Вишневом саде" и королевы Гертруды в "Гамлете".
В кино актриса дебютировала в 1954 году в роли Олечки в фильме "Укротительница тигров". Среди ее лучших киноролей — мать во "Вступлении", Люся ("Я родом из детства"), Нина Николаевна ("Вы мне писали").
Визитной карточкой Нины Ургант был образ бывшей фронтовой медсестры Раи из фильма "Белорусский вокзал". Эпизод, где актриса исполняет песню Булата Окуджавы "Нам нужна одна победа", оказался одним из самых ярких и запоминающихся в картине, а мелодия ушла в народ и стала гимном Воздушно-десантных войск.
Ролан Быков и Нина Ургант в кинофильме "Шинель" по одноименной повести Гоголя.
Важное место в репертуаре актрисы занимал современный репертуар. Она появлялась в таких фильмах и сериалах, как "Открытая книга", "Красавец-мужчина", "Воскресный папа", "Русские деньги".
Последнюю кинороль Нина Ургант исполнила в 2008-м в картине "Азиат".
Творчество Нины Ургант отмечено различными наградами. В 1976 году за работу в фильме "Премия" она была удостоена Госпремии СССР.
Актриса была награждена орденами "За заслуги перед Отечеством" IV и III (2006) степеней и орденом Почета.
В 2014 году за выдающийся вклад в развитие театрального искусства Нина Ургант стала обладателем "Золотой маски".