ЧП с самолетами в России в 2018-2019 годах

2019
15 августа после взлета из московского аэропорта "Жуковского" у самолета А-321 "Уральских авиалиний", направлявшегося в Симферополь, произошло попадание птиц в двигатели и возгорание одного из них. Лайнер совершил жесткую посадку возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского и выкатился на поле. На борту самолета находились 234 человека. Все они эвакуированы, пострадавших нет. Пожар на самолете потушен.
19 июля у самолета компании "Северный ветер" ("Нордвинд", рейса Москва-Ереван, во время разбега по взлетно-посадочной полосе в "Шереметьево" в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара на борту не было. В самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа, при эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек, из них двое с легкими травмами попали в больницу.
14 июля самолет Як-42 рейса Сургут - Саратов выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова при посадке. На борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Рейс выполняла компания Utair Cargo (ЗАО "ЮТэйр").
1 июля транспортный самолет Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Анадыря. На борту воздушного судна находился только экипаж в составе семи человек, никто не пострадал.
Утром 27 июня пассажирский Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. За медицинской помощью обратились 31 человек. Восемь человек попали в больницу.
18 июня воздушное судно Ан-24 авиакомпании "Якутии", выполнявшего рейс Якутск – Зырянка, при взлете в международном аэропорте "Якутска" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту самолета находилось семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.
15 июня самолет Boeing авиакомпании S7, летевший из Москвы, при посадке в аэропорту Краснодара зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу. На его борту находилось 175 человек, никто не пострадал.
11 июня в Астрахани совершил аварийную посадку летевший из Москвы Airbus A-319 авиакомпании "Сибирь", на борту которого на борту находились 89 пассажиров. Никто не пострадал. Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность.
6 мая самолет авиакомпании "Нордстар" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Пострадавших нет.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, после 28 минут полета экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. В результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.
2 марта самолет Boeing-767 "Узбекских авиалиний", выполнявший рейс Ташкент — Санкт-Петербург, при посадке в аэропорту "Пулково" выкатился за пределы ВПП. В результате инцидента никто не пострадал.
27 февраля транспортный самолет Ан-12, выполнявший рейс из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре, совершил аварийную посадку на аэродроме Братска в Иркутской области из-за отказа одного из двигателей. На борту воздушного судна находились четыре члена экипажа, никто не пострадал.
21 января после посадки при освобождении полосы в аэропорту Шереметьево борт "Аэрофлота", выполнявший рейс Астана-Москва, выкатился передней стойкой шасси за пределы взлетно-посадочной полосы на полтора метра. Выкатывание произошло при съезде на рулежную дорожку. На борту Boeing 737 находились 77 пассажиров и шесть членов экипажа. Никто не пострадал.
13 января самолет чешской авиакомпании Smart Wings выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в "Шереметьево". На его борту находились 40 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не пострадал.
2018
19 декабря самолет авиакомпании "Ямал", следовавший в Екатеринбург, при взлете в Салехарде (ЯНАО) столкнулся со стаей птиц, однако долетел до пункта назначения. В результате столкновения при заходе на посадку в аэропорту Екатеринбурга левая стойка основного шасси воздушного судна не выпустилась. После выполнения трех заходов на посадку, а также аварийного выпуска шасси и грамотных действий экипажа самолет с 98 пассажирами и четырьмя членами экипажа благополучно приземлился в аэропорту назначения.
18 декабря самолет, следовавший из Таиланда, совершил аварийную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Командир воздушного судна запросил помощи при совершении посадки из-за того, что у него сработал датчик неисправности гидросистемы. На борту самолета находилось 335 пассажиров, никто не пострадал.
11 ноября Boeing-777 авиакомпании Air France, выполнявший рейс Париж- Шанхай, из-за задымления внутри самолета изменил маршрут и экстренно сел в аэропорту Иркутска. Из 282 человек (пассажиры и члены экипажа) никто не пострадал.
8 ноября самолет Ан-2, выполняющий рейс из Архангельска в село Сояны (Мезенского района) с 11 пассажирами на борту, совершил вынужденную посадку в 50 километрах от Архангельска. Один человек получил травму руки, остальные не пострадали. В результате жесткого приземления в лесополосе у самолеты сломались крылья и шасси. Он восстановлению не подлежит.
В ночь на 10 октября самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Улан-Удэ, при посадке в Якутске выехал за пределы ВПП, получив значительные повреждения. У лайнера сломалось шасси и была нарушена герметичность баков с топливом, Вследствие чего произошел разлив нефтепродуктов. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. Четыре пассажира обратились за медицинской помощью.
7 сентября самолет Ан-24, летевший по маршруту "Красноярск-Усть-Кут-Ленск", совершил аварийную посадку в аэропорту Усть-Кута Иркутской области из-за отказа правого двигателя. На его борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто из них не пострадал.
В ночь на 1 сентября пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании Utair, следовавший из Москвы, выкатился при посадке в аэропорту Сочи за пределы ВВП и упал в русло реки, у него разрушились стойки шасси и крыло, а также загорелся левый двигатель. Носовая часть лайнера при этом получила повреждения. Все 164 пассажира и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадало 18 человек. Скончался один сотрудник аэропорта.
22 августа Ту-204 авиакомпании Red Wings, вылетевший из Уфы в в Сочи с 204 пассажирами на борту, был вынужден вернуться в аэропорт столицы Башкортостана из-за возгорания левого двигателя. Никто из пассажиров не пострадал. В Росавиации заявляли, что пожар в двигателе самолета произошел из-за разрушения лопаток компрессора высокого давления.
13 августа самолет-амфибия Твин Би 2335G совершил аварийную посадку на озере Байкал. В результате инцидента самолет затонул неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал.
27 июля стало известно, что самолет А-320, выполнявший рейс Сочи - Новосибирск совершил аварийную посадку в аэропорту "Толмачево". На борту находилось 164 человека, в том числе шесть членов экипажа. Причина аварийной посадки — неполный выпуск закрылок. В результате происшествия пострадавших нет.
9 июля пассажирский самолет Як-40 при посадке в городе Алдан в Якутии совершил выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате происшествия воздушное судно, на борту которого находились 25 человек, в том числе 18 пассажиров, повреждений не получило. Погибших и пострадавших нет.
18 июня в Барнауле совершил аварийную посадку самолет Superjet 100 авиакомпании "ИрАвиа". Самолет следовал по маршруту Иркутск - Барнаул - Санкт-Петербург. Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа.
30 июня легкомоторный самолет "Аэропракт" при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме "Долгий мост" в Красноярском крае, командир экипажа получил незначительные травмы. В результате инцидента была повреждена передняя стойка шасси самолета.
30 апреля самолет А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии", следующий по маршруту Москва — Симферополь, с неисправностью на борту экстренно сел в Крыму. В процессе выполнения захода на посадку экипажем была выявлена техническая неисправность. По требованию командира воздушного судна аварийно-спасательная команда аэропорта была приведена в готовность, также к моменту посадки в аэропорт прибыли городские экстренные службы. Самолет произвел посадку штатно. На борту было более 200 пассажиров, пострадавших нет.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости