КРАСНОЯРСК, 18 июн — РИА Новости. В Барнауле совершил аварийную посадку самолет Superjet 100, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

По его словам, борт принадлежит "ИрАвиа". Самолет следовал рейсом IO-225 по маршруту Иркутск — Барнаул — Санкт-Петербург.

"Во время захода на посадку в Барнауле у судна сработал датчик о технической неисправности. Посадка прошла успешно, на борту находилось 85 пассажиров и пять членов экипажа. В настоящее время они размещены в аэропорту, решается вопрос о предоставлении резервного борта", — сказал собеседник агентства.

В Западно-сибирской транспортной прокуратуре РИА Новости сообщили, что ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров.

Региональный главк МЧС подтвердил аварийную посадку и сообщил, что пострадавших нет.