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РИА Новости

Экстренно севший в Подмосковье А321 лежит в поле "на брюхе"

07:16 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Совершивший экстренную посадку самолет А321 "Уральских авиалиний" лежит "на брюхе" лежит в поле у аэропорта Жуковский, сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.
"После посадки воздушное судно выкатилось в поле, предварительно, подломились все стойки шасси, самолет лежит "на брюхе", - сказал собеседник агентства.
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Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомЖуковскийПроисшествия
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