Экстренно севший в Подмосковье А321 лежит в поле "на брюхе"

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Совершивший экстренную посадку самолет А321 "Уральских авиалиний" лежит "на брюхе" лежит в поле у аэропорта Жуковский, сообщил представитель экстренных служб Подмосковья.

"После посадки воздушное судно выкатилось в поле, предварительно, подломились все стойки шасси, самолет лежит "на брюхе", - сказал собеседник агентства.