В Красноярском крае самолет выкатился за пределы ВПП при посадке

НОВОСИБИРСК, 30 июн — РИА Новости. Легкомоторный самолет "Аэропракт" при посадке выкатился за пределы ВПП на аэродроме "Долгий мост" в Красноярском крае, командир экипажа получил незначительные травмы, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"Инцидент произошел в 14.14 по utc сегодня. Борт "Аэропракт" эксплуатанта "Аэропром" при заходе на посадку выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате была повреждена передняя стойка шасси. Командир воздушного судна получил незначительные телесные повреждения. На борту он находился один", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что данное судно выполняло лесоавиаработы. По данному факту транспортная прокуратура начала проверку правил соблюдения безопасности полетов и эксплуатации воздушного судна. Также проверку по данному факту начинает Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ.