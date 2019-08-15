В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Самолет выкатился со взлетной полосы в поле и лег "на брюхо". У него подломились все стойки шасси. Пожар потушили.
На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.
Сейчас пассажиры самолета находятся на кукурузном поле. На место происшествия выехали следователи.
Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь.
Позднее в Росавиации рассказали, что при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек и сел с убранными шасси в кукурузном поле в километре от ВПП, экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Информацию о пожаре на борту в ведомстве опровергли. После жесткой посадки госпитализировали четырех человек.
Вынужденная посадка А-321 Уральских авиалиний в Жуковском. Пишут о стае птиц на пути взлетавшего самолета и пожаре в двигателе после столкновения с ними. На борту 226 пассажиров и 7 членов экипажа, все живы-здоровы. pic.twitter.com/shigw2GYH0— Roustem Adagamov (@adagamov) 15 августа 2019 г.