В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.

После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Самолет выкатился со взлетной полосы в поле и лег "на брюхо". У него подломились все стойки шасси. Пожар потушили.

На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.

Сейчас пассажиры самолета находятся на кукурузном поле. На место происшествия выехали следователи.

Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь.

Позднее в Росавиации рассказали, что при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек и сел с убранными шасси в кукурузном поле в километре от ВПП, экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Информацию о пожаре на борту в ведомстве опровергли. После жесткой посадки госпитализировали четырех человек.