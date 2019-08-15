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РИА Новости

В Жуковском пассажирский самолет совершил аварийную посадку

06:42 15.08.2019 (обновлено: 08:02 15.08.2019)
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© Фото : МЧС РФЭкстренно севший в Жуковском A-321
Экстренно севший в Жуковском A-321
© Фото : МЧС РФ
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского самолет А-321 "Уральских авиалиний" совершил жесткую аварийную посадку, сообщили РИА Новости в экстренных службах.
После взлета в двигатель лайнера попала птица, и он загорелся. Самолет выкатился со взлетной полосы в поле и лег "на брюхо". У него подломились все стойки шасси. Пожар потушили.
На борту воздушного судна находились 234 человека, в том числе семь членов экипажа. Их всех эвакуировали. По данным МЧС, пострадали десять человек, среди них трое детей. У них в основном ссадины и ушибы.
Сейчас пассажиры самолета находятся на кукурузном поле. На место происшествия выехали следователи.
Самолет выполнял рейс Москва — Симферополь.
Позднее в Росавиации рассказали, что при взлете лайнер столкнулся со стаей чаек и сел с убранными шасси в кукурузном поле в километре от ВПП, экипаж эвакуировал пассажиров по надувным трапам. Информацию о пожаре на борту в ведомстве опровергли. После жесткой посадки госпитализировали четырех человек.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомАэропорт "Жуковский"Московская областьПроисшествия
Популярные комментарии
Господи,спасибо тебе и пилотам самолёта!
15 августа, 06:55
Aleksei Zaharov
9711003
Не киркоровых и прочих лещенок, а экипаж этого самолёта бы наградить!
15 августа, 07:04
vvladimir.volosoff
4800101
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