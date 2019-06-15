Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-15T11:29Z
https://ria.ru/20190615/1555594831.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153184/52/1531845260_0:57:3247:1883_1036x0_80_0_0_eeb62394639a3d9dd55a2078f1c0fae1.jpg
РИА Новости

Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю

Вчера, 11:29
17167
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Краснодар
Международный аэропорт Краснодар
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Краснодар. Архивное фото
КРАСНОДАР, 15 июн — РИА Новости. Самолет Boeing авиакомпании S7 при посадке в аэропорту Краснодара зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СК.
По данным следователей, инцидент произошел в два часа ночи. На борту самолета, летевшего из Москвы, находилось 175 человек.
"Никто из них не пострадал. Уже провели осмотр. <…> Непосредственно Южное следственное управление проводит проверку", — сказали агентству в пресс-службе ведомства.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего и его причину.
Вид из самолета на Красное море
Вчера, 00:17
СМИ: летевший в Москву самолет вынужденно вернулся в аэропорт Алжира
1049152870
Обсудить 7
S7 AirlinesКраснодарПроисшествия
Популярные комментарии
Квалификация пилотов в российской авиации, оставляет желать лучшего.
15 июня, 13:46
Арсений Понфиленко
900005
Рекомендуем
СМИ: летевший в Москву самолет вынужденно вернулся в аэропорт Алжира
РИА
Новости
Актер Андрей Гайдулян
Звезду сериала "Универ" задержали в центре Москвы
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Лента
новостей
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков перед заседанием Совета Федерации РФ. 22 мая 2019
Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре
Последствия жесткой посадки самолета в Краснодаре попали на видео
Бари Алибасов в своей квартире
Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца
Кадры задержания участников драки в селе Чемодановка под Пензой
Опубликовано видео задержания трех участников драки в Пензенской области
На месте ДТП в Воронежской области, 15.06.2019
В ДТП под Воронежем погибли восемь человек
Народный сход с перекрытием шоссе М5 в селе Чемодановка Пензенской области. 14 июня 2019
Глава автономии цыган назвала свою версию драки в Чемодановке
В Петербурге неизвестные расстреляли полицейский УАЗ
"Все еще на свободе": кто расстрелял сотрудников ОМОНа в Петербурге
Солдаты армии США рядом с батареей Патриот во время учений по развертыванию ракетной системы дальнего действия США Патриот в Литве
В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании" России в Прибалтике
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил об угрозе "невиданного краха" американской экономики
Президент США Дональд Трамп
Америка в ужасе: "Трамп приглашает Россию вмешаться в президентские выборы"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:30Исследование: в МФО берут займы для покупки товаров первой необходимости
03:29Ученые назвали новую опасность фастфуда
03:24В Японии неизвестный забрал у полицейского оружие и изрезал его ножом
03:04Глава совета отцов рассказал, сколько мужчин брали декрет в 2018 году
02:33У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 7,4
02:10В Киеве несколько гаражей обрушились из-за взрыва
01:52У берегов Тонга в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 6,1
01:50В Петербурге переходившие трассу утка с утятами спровоцировали ДТП
01:46В центре Киева прогремел взрыв
00:16Число погибших при взрыве в столице Сомали возросло до девяти человек
23:59В Чехии хотят объявить дату ввода союзных войск в 1968 году Днем памяти
23:55В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
23:38Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
23:22Экипаж атакованного в Оманском заливе танкера Front Altair прибыл в Дубай
23:20Йеменские мятежники заявили, что обстреляли два саудовских аэропорта
23:18Десятилетняя девочка выжила в ДТП с восемью погибшими под Воронежем
23:03Губернатор пообещал решить проблемы Чемодановки, где в драке погиб человек
22:59МВД подтвердило гибель восьми человек в ДТП с микроавтобусом под Воронежем
22:42Мэр Риги раскритиковал инициативу о сносе памятника Освободителям
22:31В аэропорту в Нью-Джерси самолет выкатился за взлетно-посадочную полосу
Лента новостейМолния