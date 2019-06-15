Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю

КРАСНОДАР, 15 июн — РИА Новости. Самолет Boeing авиакомпании S7 при посадке в аэропорту Краснодара зацепил хвостом взлетно-посадочную полосу, сообщили РИА Новости в Южном следственном управлении на транспорте СК.

По данным следователей, инцидент произошел в два часа ночи. На борту самолета, летевшего из Москвы, находилось 175 человек.

"Никто из них не пострадал. Уже провели осмотр. <…> Непосредственно Южное следственное управление проводит проверку", — сказали агентству в пресс-службе ведомства.