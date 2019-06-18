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РИА Новости

Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП

04:49
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© РИА Новости / Яков АндреевСамолет АН-24
Самолет АН-24
© РИА Новости / Яков Андреев
ЯКУТСК, 18 июн – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП из-за неисправности рулевого управления, производится эвакуации воздушного судна, сообщает пресс-служба международного аэропорта "Якутск".
Во вторник в городе Якутске произошла внештатная ситуация, связанная с авиарейсом АК "Якутия".
"Восемнадцатого июня в 7.05 (время местное) у воздушного судна Ан-24 авиакомпании "Якутии", выполнявшего рейс 403 Якутск - Зырянка, на исполнительном старте произошла неисправность рулевого управления, что привело к выкатыванию за пределы взлетно-посадочной полосы", - рассказали в пресс-службе.
Как отметили в аэропорту, на борту самолета находилось семь пассажиров и три члена экипажа, никто не пострадал.
"Производится эвакуация воздушного судна. Аэропорт "Якутск" заработает в штатном режиме в самое ближайшее время", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в апреле этого года транспортная прокуратура республики возбудила уголовное дело в отношении АК "Якутия". По версии следствия, в декабре 2018 года Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", выполнявший рейс по маршруту Нерюнгри – Красноярск, при взлете задней частью фюзеляжа коснулся ВПП. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших не было. По данным прокуратуры, причиной происшествия стала неправильная рассадка пассажиров, из-за чего была нарушена центровка.
Самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП в Новоселицком районе Ставрополья на аэроплощадке, принадлежащей колхозу им. 1Мая в селе Журавское. 22 мая 2019
22 мая, 15:29
На Ставрополье самолет Ан-2 выехал за пределы ВПП и загорелся
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