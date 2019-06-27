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РИА Новости

Пассажиры рейса из Нижнеангарска рассказали об аварии Ан-24

Вчера, 19:55
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© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства БурятииПассажирский самолет Ан-24 авикомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
Пассажирский самолет Ан-24 авикомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска
© Фото : Предоставлено пресс-службой правительства Бурятии
ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Пассажирка рейса из Нижнеангарска рассказала об аварийной посадке самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара".
В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером 47366 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. За медицинской помощью обратились 31 человек, 4 из них госпитализированы.
За пассажирами, которые должны были вылететь этим бортом из Нижнеангарска в Иркутск, авиакомпанией был направлен дополнительный рейс. Он прибыл в областной центр Приангарья в 21:20 (16:20 мск), передает корреспондент РИА Новости из аэропорта города Иркутска.
Олег Романов пришел в аэропорт задолго до прибытия рейса. Заметно волнуясь, он рассказал, что сейчас дополнительным рейсом из Нижнеангарска летит вся его семья – жена, сын, который только окончил школу, и двухлетняя дочка.
"Я когда узнал про это ЧП, чуть с ума не сошел, - поделился Олег. – Они и так там больше суток задержались. Этот рейс еще вчера должен был их забрать, но из-за тумана его перенесли на сегодня", - рассказал Олег.
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Сам он родом из Северобайкальска, жена – из Нижнеангарска. Там живут родители.
"Летала с детьми к матери на день рождения. Созванивались с ней после происшествия. Говорит, страшно было. Видели, как самолет зашел на посадку, но приземляться почему-то стал с середины взлетно-посадочной полосы. Ему места не хватило. Потом людей, которые спаслись, видели. Говорит, запах гари и солярки весь аэропорт заполнил", - продолжил Олег.
Анастасия Халатова тоже пришла в аэропорт Иркутска встречать родного человека.
"Дедушка должен был еще вчера прилететь. Мне диплом об окончании медицинского колледжа вчера вручали. Но так вышло, что из-за непогоды не успел. Обидно очень", - рассказала Настя.
В руках она держала свеженький диплом и грамоту.
"Вот с собой взяла, чтобы сразу его обрадовать. Он в больницу приехал на лечение. Созванивалась с ним. Устал очень – больше суток прождал самолет", - поделилась Анастасия.
Объявили прибытие рейса. Из подъехавшего автобуса вышли немногочисленные пассажиры. Среди них Настя увидела своего дедушку Александра. Олег подхватил на руки свою маленькую дочь. Люди были по-настоящему счастливы и заспешили домой.
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Своими переживаниями с журналистами решилась поделиться только одна женщина. Людмила Межеванная летала в гости к сестре в поселок Кичера неподалеку от Нижнеангарска. Сама она живет в Астрахани. На вопрос: "Страшно было?" ответила: "Конечно, страшно. И лететь сейчас было страшно. Но что делать? Надо возвращаться домой".
Людмила рассказала, что все, кто видел аварию, пережили большой стресс. У людей, которые спаслись из горящего самолета – ожоги, травмы.
"Видели стюардессу, которая помогала пассажирам выбираться из салона. У нее ноги были забинтованы", - рассказала женщина.
За саму Людмилу, узнав о катастрофе, беспокоились все родные. "Дочь позвонила из Лос-Анджелеса. Спрашивает: "Мама, ты жива?". Сын звонил, говорит, чуть с ума не сошел, когда узнал. Я сама сейчас едва стою, давление поднялось", - добавила Людмила.
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