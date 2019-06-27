Пассажиры рейса из Нижнеангарска рассказали об аварии Ан-24

ИРКУТСК, 27 июн – РИА Новости. Пассажирка рейса из Нижнеангарска рассказала об аварийной посадке самолета Ан-24 авиакомпании "Ангара".

В четверг утром пассажирский самолет Ан-24 с бортовым номером 47366 авиакомпании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета, пилот и бортмеханик погибли. На борту находились 43 пассажира, никто из них не погиб. За медицинской помощью обратились 31 человек, 4 из них госпитализированы.

За пассажирами, которые должны были вылететь этим бортом из Нижнеангарска в Иркутск, авиакомпанией был направлен дополнительный рейс. Он прибыл в областной центр Приангарья в 21:20 (16:20 мск), передает корреспондент РИА Новости из аэропорта города Иркутска.

Олег Романов пришел в аэропорт задолго до прибытия рейса. Заметно волнуясь, он рассказал, что сейчас дополнительным рейсом из Нижнеангарска летит вся его семья – жена, сын, который только окончил школу, и двухлетняя дочка.

"Я когда узнал про это ЧП, чуть с ума не сошел, - поделился Олег. – Они и так там больше суток задержались. Этот рейс еще вчера должен был их забрать, но из-за тумана его перенесли на сегодня", - рассказал Олег.

Сам он родом из Северобайкальска, жена – из Нижнеангарска. Там живут родители.

"Летала с детьми к матери на день рождения. Созванивались с ней после происшествия. Говорит, страшно было. Видели, как самолет зашел на посадку, но приземляться почему-то стал с середины взлетно-посадочной полосы. Ему места не хватило. Потом людей, которые спаслись, видели. Говорит, запах гари и солярки весь аэропорт заполнил", - продолжил Олег.

Анастасия Халатова тоже пришла в аэропорт Иркутска встречать родного человека.

"Дедушка должен был еще вчера прилететь. Мне диплом об окончании медицинского колледжа вчера вручали. Но так вышло, что из-за непогоды не успел. Обидно очень", - рассказала Настя.

В руках она держала свеженький диплом и грамоту.

"Вот с собой взяла, чтобы сразу его обрадовать. Он в больницу приехал на лечение. Созванивалась с ним. Устал очень – больше суток прождал самолет", - поделилась Анастасия.

Объявили прибытие рейса. Из подъехавшего автобуса вышли немногочисленные пассажиры. Среди них Настя увидела своего дедушку Александра. Олег подхватил на руки свою маленькую дочь. Люди были по-настоящему счастливы и заспешили домой.

Своими переживаниями с журналистами решилась поделиться только одна женщина. Людмила Межеванная летала в гости к сестре в поселок Кичера неподалеку от Нижнеангарска. Сама она живет в Астрахани. На вопрос: "Страшно было?" ответила: "Конечно, страшно. И лететь сейчас было страшно. Но что делать? Надо возвращаться домой".

Людмила рассказала, что все, кто видел аварию, пережили большой стресс. У людей, которые спаслись из горящего самолета – ожоги, травмы.

"Видели стюардессу, которая помогала пассажирам выбираться из салона. У нее ноги были забинтованы", - рассказала женщина.