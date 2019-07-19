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РИА Новости

Среди пострадавших в ЧП с самолетом в Шереметьево был ребенок

Вчера, 12:09
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© СК РФСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, на борту которого произошло задымление в аэропорту "Шереметьево"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind, на борту которого произошло задымление в аэропорту Шереметьево
© СК РФ
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Среди восьми пострадавших после задымления самолета в столичном аэропорту "Шереметьево" был один ребенок, помощь ему оказали на месте, сообщили РИА Новости в минздраве Подмосковья.
Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара на борту не было. В самолете было 173 пассажира и шесть членов экипажа, при эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек, из них двое с легкими травмами попали в больницу, заявили РИА Новости в экстренных службах.
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
Вчера, 11:08
Стало известно о травмах пострадавших при ЧП в Шереметьево
"За медицинской помощью обратилось восемь человек, среди них один ребенок. На месте амбулаторно была оказана помощь. Шесть человек отпустили разу после оказания помощи. Два человека были отправлены в Химкинскую областную больницу... Ребенку оказали помощь на месте. С ним все хорошо", - сказали в ведомстве.
По словам представителя министерства, после повторного осмотра и оказания помощи госпитализированным одного из них отправили домой. Второй пострадавший пока остается в больнице.
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