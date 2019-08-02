Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

Сотрудники противопожарной службы тушат пожар на месте аварийной посадки самолёта Ан-24 в Нижнеангарске. Стоп-кадр с видео, предоставленного СК РФ

КРАСНОЯРСК, 2 авг — РИА Новости. Здания вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома в бурятском Нижнеанагарске, в которые в июне при посадке врезался самолет Ан-24, построены незаконно, сообщается на Здания вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома в бурятском Нижнеанагарске, в которые в июне при посадке врезался самолет Ан-24, построены незаконно, сообщается на сайте Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Утром 27 июня пассажирский Ан-24 компании "Ангара" совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска после отказа одного из двигателей. При посадке борт выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием очистных сооружений. Самолет загорелся, погибли пилот и бортмеханик. Восемь человек попали в больницу.

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"Наличие строений вблизи взлетно-посадочной полосы аэродрома Нижнеангарск, построенных в нарушение закона, явилось препятствием к свободному движению самолета при экстренной посадке и привело к катастрофе", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что руководитель администрации Северо-Байкальского района выдал разрешение на строительство очистных сооружений и сети наружной канализации на участках у аэродрома без согласования с собственником аэродрома, что нарушает законодательство. В дальнейшем сооружения были введены в эксплуатацию без согласования с Росавиацией.