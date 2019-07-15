Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента с Як-42 в Саратове

САРАТОВ, 15 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента с пассажирским самолетом Як-42, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.
Ранее в пресс-службе аэропорта сообщили, что Як-42 рейса Сургут - Саратов в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова при посадке. По данным следствия, на борту находились 110 пассажиров и восемь членов экипажа, никто не пострадал. Рейс выполняла компания Utair Cargo (ЗАО "ЮТэйр"). По словам представителя экстренных служб региона, самолет не поврежден.
"Приволжским межрегиональным территориальным управлением Росавиации назначена комиссия по расследованию авиационного события", - сказала собеседница агентства.