Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента с Як-42 в Саратове

САРАТОВ, 15 июл – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Росавиация создала комиссию по расследованию инцидента с пассажирским самолетом Як-42, выкатившимся за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе воздушной гавани.