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РИА Новости

В саратовском аэропорту самолет выкатился за пределы взлетной полосы

Вчера, 18:18
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САРАТОВ, 14 июл – РИА Новости. Пассажирский самолет Як-42 рейса Саратов – Сургут в воскресенье выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саратова, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.
"Самолёт Як-42 рейса Саратов – Сургут, который должен был вылететь из Саратова в 18.45 (17.45 мск), при взлете выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, пострадавших в результате нет", - сказала собеседница агентства.
Как сказал РИА Новости представитель экстренных служб региона, на борту воздушного судна находились 115 человек, в том числе 112 пассажиров. По его данным, самолет не поврежден, погибших и пострадавших нет. Причина инцидента устанавливается.
Согласно онлайн-табло на сайте аэропорта Сургута, рейс ПП9723 Саратов – Сургут в воскресенье должна была выполнять авиакомпания с международным кодом Tum, который имеет компания "ЮТэйр Карго" (Utair Cargo). Самолет по расписанию должен был прилететь в аэропорт назначения в 23.10 по местному времени (21.10 мск). Комментарием компании РИА Новости не располагает.
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