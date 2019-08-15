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РИА Новости

"Уральские авиалинии" назвали причину экстренной посадки A-321

07:23 15.08.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Международного аэропорта "Жуковский" в Московской области
Здание Международного аэропорта Жуковский в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 авг – РИА Новости. Экстренная посадка самолета "Уральских авиалиний" в подмосковном Жуковском произошла из-за попадания птиц в двигатели, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
"На рейсе U6178 Жуковский-Симферополь при вылете из Жуковского произошло многочисленное попадание птиц в двигатели самолета. Самолет совершил вынужденную посадку. Экипаж и пассажиры не пострадали", – сказала собеседница агентства.
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Ранее МЧС сообщило, что самолет A-321 совершил экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после возгорания двигателя при взлете, пострадавших нет.
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Экстренная посадка самолета в ЖуковскомЖуковскийПроисшествия
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