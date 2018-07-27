В Новосибирске экстренно сел самолет из Сочи

КРАСНОЯРСК, 27 июл — РИА Новости. Самолет А-320, следовавший из Сочи в Новосибирск, совершил в пятницу аварийную посадку в новосибирском международном аэропорту "Толмачево", пострадавших нет, сообщает областной Центр ГО и ЧС.

"В 01:26 27 июля поступила информация о том, что самолёт А-320, выполнявший рейс "Сочи-Новосибирск" совершил аварийную посадку в аэропорту "Толмачево". На борту находилось 164 человека, в том числе 6 членов экипажа. Причина аварийной посадки — неполный выпуск закрылок. В результате происшествия пострадавших нет, аэропорт функционирует в штатном режиме", — говорится в сообщении.

По данным ГО и ЧС, к обеспечению безопасности при аварийной посадке лайнера привлекались 29 человек и 6 единиц техники.