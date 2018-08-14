Пилот упавшего в Байкал частного гидросамолета не имел допуска к полетам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следователи установили, что пилот частного гидросамолета, затонувшего в понедельник в Байкале, не имел допуска к полетам, сообщил СК РФ.
Накануне самолет-амфибия при взлете упал в Байкал и затонул неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал.
"Пилот не имел права управлять гидросамолетом Твин Би 2335G, совершившим аварийную посадку на озере Байкал", — говорится в сообщении.
Пилот не имел права управлять гидросамолетом Твин Би 2335G, совершившим аварийную посадку на озере Байкал.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.
Владельцу самолета предстоит объяснить, на каком основании он предоставил технику гражданину.
После извлечения самолета из воды будут назначены необходимые экспертизы pic.twitter.com/FhKw7aOsKg
Добавляется, что следователи изъяли техническую документацию. После извлечения самолета из воды будут назначены экспертизы.