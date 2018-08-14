Пилот упавшего в Байкал частного гидросамолета не имел допуска к полетам

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Следователи установили, что пилот частного гидросамолета, затонувшего в понедельник в Байкале, не имел допуска к полетам, сообщил СК РФ.

Накануне самолет-амфибия при взлете упал в Байкал и затонул неподалеку от поселка Хужир на острове Ольхон. Пилот не пострадал.

"Пилот не имел права управлять гидросамолетом Твин Би 2335G, совершившим аварийную посадку на озере Байкал", — говорится в сообщении.

Пилот не имел права управлять гидросамолетом Твин Би 2335G, совершившим аварийную посадку на озере Байкал.



Владельцу самолета предстоит объяснить, на каком основании он предоставил технику гражданину.



После извлечения самолета из воды будут назначены необходимые экспертизы pic.twitter.com/FhKw7aOsKg — Следственный комитет (@sledcom_rf) 14 августа 2018 г.

Добавляется, что следователи изъяли техническую документацию. После извлечения самолета из воды будут назначены экспертизы.