В Якутии самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы

ЯКУТСК, 9 июл – РИА Новости. Пассажирский самолет Як-40 при посадке в городе Алдан в Якутии совершил выезд за пределы взлетно-посадочной полосы, сообщается на сайте региональной службы МЧС России.

В результате происшествия воздушное судно, на борту которого находились 25 человек, в том числе 18 пассажиров, повреждений не получило. Погибших и пострадавших нет.

"При заходе на посадку воздушного судна Як-40 АК "Аэро Братск", выполняющего рейс "Олекминск-Алдан", самолет произвел выезд за пределы взлетно-посадочной полосы. На борту находилось 25 человек, в том числе 7 членов экипажа и 18 пассажиров. Погибших и пострадавших нет", — сообщила пресс-служба МЧС России по Якутии.

Дежурный единой диспетчерской службы Роман Туров сообщил РИА Новости, что на осмотр места аварийной посадки выехали главы Алданского района и города Алдан с помощником районного прокурора. В настоящий момент выясняется причина происшествия.