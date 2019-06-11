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РИА Новости

Источник сообщил об аварийной посадке пассажирского самолета в Астрахани

Вчера, 14:53
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания "Сибирь"
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания Сибирь
© РИА Новости / Алексей Куденко
Пассажирский самолет Airbus A319 авиакомпания "Сибирь" . Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июн — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астрахани совершил аварийную посадку летевший из Москвы Airbus A-319 авиакомпании "Сибирь", сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Он уточнил, что на борту находились 89 пассажиров, никто не пострадал.
Причиной аварийной посадки стала техническая неисправность, добавил собеседник агентства. Другие подробности не приводятся.
Шестого июня самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт из-за срабатывания датчика неисправности шасси, приземление тоже прошло благополучно.
Внимание к подобным инцидентам приковано после трагедии в Шереметьево, где 5 мая в результате экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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Успеть за 90 секунд. Как нужно спасать пассажиров самолетов
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