В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.
Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.
Накануне из-за технических неполадок посадку в нештатном режиме совершил пассажирский Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул: в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.
Внимание к подобным инцидентам приковано после трагедии в Шереметьево, где 5 мая в результате экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
16 августа 2018, 08:00ТуризмУспеть за 90 секунд. Как нужно спасать пассажиров самолетов