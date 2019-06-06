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РИА Новости

В Домодедово экстренно сел пассажирский самолет

Вчера, 15:11
115644
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкРабота авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Работа авиадиспетчеров аэропорта Домодедово. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Самолет Airbus А-320, вылетевший из Домодедово в Бордо, вернулся в аэропорт, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Собеседник агентства уточнил, что причиной стало срабатывание датчика неисправности шасси.
Приземление прошло благополучно, никто не пострадал.
Накануне из-за технических неполадок посадку в нештатном режиме совершил пассажирский Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул: в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.
Внимание к подобным инцидентам приковано после трагедии в Шереметьево, где 5 мая в результате экстренного приземления самолета Sukhoi Superjet 100 погиб 41 человек.
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16 августа 2018, 08:00Туризм
Успеть за 90 секунд. Как нужно спасать пассажиров самолетов
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Домодедово (аэропорт)Происшествия
Популярные комментарии
Ну теперь такого рода "новостей" будет море, дабы суперджет отмазать.
6 июня, 15:13
Юрий Толстый
40200042
Такое ощущение что дана команда "надо набить статистику плохих боингов" против наших недоджетов. Верните ТУ 334!
6 июня, 15:14
aa.yast
34211038
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