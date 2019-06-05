В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме

МОСКВА/БАРНАУЛ, 5 июн — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.

Инцидент произошел в среду около двух часов. По предварительным данным, в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

"Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", — уточняется в релизе.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе барнаульского аэропорта, рейс осуществляла авиакомпания Azur Air.

© Канал Следком в мессенджере ТамТам Пассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле © Канал Следком в мессенджере ТамТам Пассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле

"Борт пришел с часовой задержкой. <...>. Сейчас его осматривают в аэропорту", — уточнил собеседник агентства.

По его словам, пассажиры вылетели из Барнаула в Анталию на резервном борту, прибывшем из новосибирского Толмачево.