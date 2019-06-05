В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме

МОСКВА/БАРНАУЛ, 5 июн — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.
Инцидент произошел в среду около двух часов. По предварительным данным, в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.
"Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", — уточняется в релизе.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе барнаульского аэропорта, рейс осуществляла авиакомпания Azur Air.
© Канал Следком в мессенджере ТамТамПассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле
© Канал Следком в мессенджере ТамТам
Пассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле
"Борт пришел с часовой задержкой. <...>. Сейчас его осматривают в аэропорту", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, пассажиры вылетели из Барнаула в Анталию на резервном борту, прибывшем из новосибирского Толмачево.
С начала 2019 года произошло несколько ЧП с самолетами Boeing. Накануне вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково из-за срабатывания датчика турбонаддува.