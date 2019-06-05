Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-05T09:58Z
https://ria.ru/20190605/1555264416.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Барнауле Boeing совершил посадку в нештатном режиме

Вчера, 09:30
8870
МОСКВА/БАРНАУЛ, 5 июн — РИА Новости. Пассажирский самолет Boeing 757-200, летевший из Анталии в Барнаул, совершил в аэропорту прибытия посадку в нештатном режиме, сообщили в СК.
Инцидент произошел в среду около двух часов. По предварительным данным, в салоне сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков.

"Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено", — уточняется в релизе.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе барнаульского аэропорта, рейс осуществляла авиакомпания Azur Air.
© Канал Следком в мессенджере ТамТамПассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле
Пассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле
© Канал Следком в мессенджере ТамТам
Пассажирский самолет Boeing 757-200, совершивший посадку в нештатном режиме в Барнауле
"Борт пришел с часовой задержкой. <...>. Сейчас его осматривают в аэропорту", — уточнил собеседник агентства.
По его словам, пассажиры вылетели из Барнаула в Анталию на резервном борту, прибывшем из новосибирского Толмачево.
С начала 2019 года произошло несколько ЧП с самолетами Boeing. Накануне вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково из-за срабатывания датчика турбонаддува.
Самолет авиакомпании ЮТэйр в аэропорту Внуково
4 июня, 16:03
СК начал проверку после экстренной посадки Boeing 737 во Внуково
11215122
Обсудить 5
Boeing 757Алтайский крайПроисшествия
Популярные комментарии
Наверное это ошибка. Это должно быть суперджет???
5 июня, 10:54
Алексей Петрович
060004
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт спрогнозировал последствия отказа Турции от российских С-400
РИА
Новости
Корабль ВМС Украины в Мариуполе
Шторм вынудил российский сухогруз войти в украинские воды
Американский самолет P-8 Poseidon
В Минобороны ответили на обвинения в перехвате американского самолета
Никита Белянкин
Установлена личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Лента
новостей
Постоянный представитель США при НАТО Кэй Бейли Хатчинсон. 2 апреля 2019
Постпред США при НАТО поставила Турции ультиматум из-за С-400
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк отметил рекордный рост экономики России
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии
Самолет Boeing 737
Во Внуково экстренно сел Boeing 737
Бари Алибасов в своей квартире
Представитель Бари Алибасова опроверг информацию о его смерти
Мэр Омска упала в лужу во время инспекции дома
Мэр Омска упала в лужу при инспекции дома
На Алтае проверят сообщения о школьнице, которую заставили пить из лужи
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко потребовал от Зеленского объяснений из-за предложения по Донбассу
Градирни ТЭЦ. Архивное фото
Названы самые чистые и самые грязные регионы России
Телеведущие Ольга Скабеева и Евгений Попов в студии программы 60 минут
Украинского эксперта навсегда выгнали из студии "России 1" за оскорбления
Меркушина Марина
"Повсюду следы крови": кто стоит за исчезновением семьи в Омской области
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:50Никитин рассказал, что Нижегородская область предложит китайским инвесторам
06:45В Китае выдали первые коммерческие лицензии на использование сети 5G
06:44Выплаты клиентам банка "Взаимодействие" начнутся не позже 20 июня
06:42Роспотребнадзор изъял из оборота более 220 тонн некачественных овощей
06:39Китай поприветствовал участие иностранных компаний в развитии рынка 5G
06:35Нижегородские вузы заинтересованы в увеличении числа китайских студентов
06:32В Хабаровске избрали меру пресечения обвиняемым в коррупции диспетчерам РЖД
06:28В Волгограде изъяли более четырех тонн поддельной молочной продукции
06:27Нижегородский губернатор рассказал о планах привлекать китайских туристов
06:23В парламенте Уругвая открылась выставка лучших работ конкурса имени Стенина
06:17Экс-участник группы "На-На" рассказал о состоянии Алибасова
06:02Жители Екатеринбурга предложили площадки для строительства храма
05:54На Камчатке может произойти мощное извержение вулкана, полагают ученые
05:35Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий
05:30Психологи окажут помощь школьнице, которую заставили пить из лужи на Алтае
05:29Глава Минвостокразвития посетит КНДР
05:23Малышева рассказала о механизме истребления женщин старше 50 лет
05:07Эрдоган поздравил саудовского короля с окончанием Рамадана
05:04В Дамаске открыли бюст Пушкина
05:00Аэропорт Триполи сообщил, что работает в штатном режиме после авиаудара
Лента новостейМолния