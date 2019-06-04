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РИА Новости

Во Внуково экстренно сел Boeing 737

Вчера, 13:03
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CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737Самолет Boeing 737
Самолет Boeing 737
CC BY 2.0 / ThierryB. / Boeing 737
МОСКВА, 4 июн — РИА Новости. Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing 737 компании "ЮТэйр" совершил экстренную посадку во Внуково, сообщил РИА Новости представитель столичных экстренных служб.
По данным собеседника агентства, сработал датчик турбонаддува, было принято решение вернуться в аэропорт.
Позже эту информацию подтвердил перевозчик. В компании уточнили, что на сороковой минуте полета в салоне выпали кислородные маски.
На борту воздушного судна находились 101 человек, никто не пострадал.
С начала 2019 года произошло несколько ЧП с самолетами Boeing. Последний инцидент, вызванный технической неисправностью, случился в конце апреля: Boeing 757-200 авиакомпании AZUR air, летевший из Красноярска в Паттайю, был вынужден возвратиться в аэропорт из-за проблем с двигателем. Обошлось без пострадавших.
Boeing 737 — самый массовый пассажирский лайнер, производится с 1967 года. В воздухе в любой момент времени находятся в среднем 1200 таких самолетов.
Самолет Boeing 727
4 мая, 13:03
ЧП с самолетами компании Boeing в мире в 2019 году
2010184824112
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МоскваБерлин (город)Происшествия
Популярные комментарии
На Суперджете люди вообще летать отказываются.
4 июня, 13:13
ssonnytim
33100123
Вот она хваленая американская техника, бракоделы!!!
4 июня, 13:08
aandskorobulatov
22100131
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