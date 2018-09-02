Аэропорт в Сочи выплатит компенсацию семье погибшего сотрудника

СОЧИ, 2 сен — РИА Новости. Международный аэропорт Сочи выплатит денежную сумму семье руководителя комплексной смены аэропорта Владимира Бегияна, который скончался при ЧП с самолетом, сообщила пресс-служба аэропорта.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Ютэйр", следовавший рейсом Москва – Сочи, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя. На борту судна находились 164 пассажира и шесть членов экипажа. Пострадали 18 человек. Возбуждено уголовное дело. Среди пассажиров и членов экипажа погибших нет, однако скончался один сотрудник аэропорта.

"Международный аэропорт Сочи выразил соболезнования родственникам и близким Владимира Бегияна. Принято решение о выплате денежной компенсации его семье, которая состоит из выплаты по коллективному договору, страховки от несчастного случая и размера годового заработка", — заявили в пресс-службе аэропорта.

"Владимир Николаевич Бегиян проработал в международном аэропорту Сочи более 33 лет, с мая 1985 года. Прошел трудовой путь от диспетчера-контролера ПДСП до руководителя комплексной смены аэропорта. За время работы награжден благодарностью министерства транспорта РФ, нагрудным знаком "Отличник воздушного транспорта", — говорится в сообщении.