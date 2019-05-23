Биография Ларисы Гузеевой

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области.
В 1984 году окончила Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), курс Владимира Петрова.
По окончании института, Гузеева была распределена в Оренбургский областной драматический театр, но работать там не стала, так как начала сниматься в кино. Первой работой актрисы в кино стала эпизодическая роль в легендарном детективе Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979).
В 1984 году Эльдар Рязанов пригласил Гузееву на главную роль в фильме "Жестокий романс". Роль Ларисы Огудаловой стала визитной карточкой актрисы, принесла ей популярность.
В 1985 году на экраны вышли фильмы с участием актрисы "Встретимся в метро" (Леля Варшавская), "Соперницы" (Наталья Озерникова), "Чужие здесь не ходят" (Наташа Уланова).
В 1986-1990 годах Гузеева – актриса киностудии "Ленфильм".
В 1980-х годах актриса снималась в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1986), "Секретный фарватер" (1986), "Таинственный узник" (1986), "Белое проклятье" (1987), "Анна Петровна" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), сериале "Жизнь Клима Самгина" (1986-1988) и других.
В 1990-х годах вышли фильмы с участием Гузеевой "Избранник" (1991), "Приговор" (1994), "Дом" (1995) и другие.
В 2000-х годах актриса сыграла главные роли в сериалах "Маросейка,12" (2000), "Наследницы" (2001, 2005), "Не покидай меня, любовь" (2001), "Танкер Танго" (2006), "Анакоп" (2009), фильмах "Граффити" (2005), "Семейный ужин" (2006).
В последние годы Гузеева снималась в драме "Колокол" (2010), сериале "Три товарища" (2012), сериале "Море. Горы. Керамзит" (2013).
Лариса Гузеева принимала участие в антрепризных спектаклях, много лет работает на телевидении. С 2001 по 2005 год была ведущей ток-шоу о материнстве и детстве "Я – мама" на канале ТВЦ. Выступала в качестве постоянного члена жюри в программе Первого канала "Минута славы".
С 2008 года является ведущей телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале.
Весной 2017 года совместном со своим мужем Игорем Бухаровым вела программу "ТилиТелеТесто" на Первом канале.
Лариса Гузеева – заслуженная артистка РФ (1994).
Награждена орденом Дружбы (2011).
Лауреат премии "ТЭФИ-2009" в номинации "Лучшая ведущая ток-шоу".
Замужем третьим браком за Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга.
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