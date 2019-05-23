Биография Ларисы Гузеевой

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, заслуженная артистка РФ Лариса Андреевна Гузеева родилась 23 мая 1959 года в селе Буртинское Оренбургской области.

В 1984 году окончила Ленинградский институт театра , музыки и кинематографии (ныне Российский государственный институт сценических искусств), курс Владимира Петрова.

По окончании института, Гузеева была распределена в Оренбургский областной драматический театр, но работать там не стала, так как начала сниматься в кино. Первой работой актрисы в кино стала эпизодическая роль в легендарном детективе Станислава Говорухина "Место встречи изменить нельзя" (1979).

В 1984 году Эльдар Рязанов пригласил Гузееву на главную роль в фильме "Жестокий романс". Роль Ларисы Огудаловой стала визитной карточкой актрисы, принесла ей популярность.

В 1985 году на экраны вышли фильмы с участием актрисы "Встретимся в метро" (Леля Варшавская), "Соперницы" (Наталья Озерникова), "Чужие здесь не ходят" (Наташа Уланова).

В 1986-1990 годах Гузеева – актриса киностудии "Ленфильм".

В 1980-х годах актриса снималась в фильмах "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона (1986), "Секретный фарватер" (1986), "Таинственный узник" (1986), "Белое проклятье" (1987), "Анна Петровна" (1989), "СВ. Спальный вагон" (1989), сериале "Жизнь Клима Самгина" (1986-1988) и других.

В 1990-х годах вышли фильмы с участием Гузеевой "Избранник" (1991), "Приговор" (1994), "Дом" (1995) и другие.

В 2000-х годах актриса сыграла главные роли в сериалах "Маросейка,12" (2000), "Наследницы" (2001, 2005), "Не покидай меня, любовь" (2001), "Танкер Танго" (2006), "Анакоп" (2009), фильмах "Граффити" (2005), "Семейный ужин" (2006).

В последние годы Гузеева снималась в драме "Колокол" (2010), сериале "Три товарища" (2012), сериале "Море. Горы. Керамзит" (2013).

Лариса Гузеева принимала участие в антрепризных спектаклях, много лет работает на телевидении. С 2001 по 2005 год была ведущей ток-шоу о материнстве и детстве "Я – мама" на канале ТВЦ. Выступала в качестве постоянного члена жюри в программе Первого канала "Минута славы".

С 2008 года является ведущей телешоу "Давай поженимся!" на Первом канале.

Весной 2017 года совместном со своим мужем Игорем Бухаровым вела программу "ТилиТелеТесто" на Первом канале.

Замужем третьим браком за Игорем Бухаровым, президентом Федерации рестораторов и отельеров России. У актрисы есть сын Георгий и дочь Ольга.