Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую из-за рекламы блогера Сергея Домогацкого, рассказал РИА Новости адвокат Александр Зорин.

« "В своих социальных сетях (они. — Прим. ред.) рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого" человека, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезии, что было поставлено на поток, и сейчас много пострадавших", — сказал он.

В ведомство направили обращение, согласно которому от действий Домогацкого пострадали 75 человек. Адвокат отметил, что заявления публичных персон имели признаки рекламы, но не были промаркированы. Это могло создать у потребителей ложное представление о ситуации и подтолкнуть их к подписанию заведомо неисполнимых договоров.

Зорин добавил, что необходимо выяснить, в каких отношениях они состояли с Домогацким, были ли между ними заключены договоры и велись ли финансовые операции, а также получали ли они какое‑либо вознаграждение за популяризацию его бизнеса.

Представитель потерпевших попросил проанализировать материалы, опубликованные Собчак , Гузеевой и Милявской, на соответствие требованиям закона о рекламе.

« "Параллельно с этим мы просим инициировать проверку Федеральной налоговой службы на предмет полноты и своевременности уплаты налогов с сумм возможного вознаграждения за указанную рекламную деятельность", — добавил Зорин.

Защитник уточнил, что в полицию поступило более 30 заявлений, в которых Домогацкий и ряд связанных с ним лиц обвиняются в мошенничестве.

Как сообщил РИА Новости осведомленный источник в полиции Бали, точное местонахождение Домогацкого пока установить не удается. В настоящее время дело ведет управление по расследованию киберпреступлений полиции Бали. Двадцать девять человек заявили о том, что пострадали от мошеннических схем, связанных со строительством вилл. Расследование также затруднено из‑за того, что девелоперские проекты Домогацкого охватывали три округа Бали с разным статусом разрешительной документации, а расчеты преимущественно осуществлялись в криптовалюте.