Рейтинг@Mail.ru
Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую - РИА Новости, 29.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 29.11.2025 (обновлено: 20:32 29.11.2025)
https://ria.ru/20251129/proverka-2058654764.html
Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую - РИА Новости, 29.11.2025
Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую из-за рекламы блогера Сергея Домогацкого, рассказал РИА Новости адвокат... РИА Новости, 29.11.2025
2025-11-29T20:31:00+03:00
2025-11-29T20:32:00+03:00
бали
россия
ксения собчак
малайзия
лариса гузеева
лолита милявская
генеральная прокуратура рф
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017797175_314:126:2935:1600_1920x0_80_0_0_ca0018447d4c4bf6d9b2bff7608cc28f.jpg
https://ria.ru/20251106/dolgi-2053107839.html
https://ria.ru/20251022/lolita-2049792776.html
https://ria.ru/20251112/guzeeva-2054595392.html
бали
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/13/2017797175_408:0:3139:2048_1920x0_80_0_0_bcf5f5ed823312a91fb09ee15848f977.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бали, россия, ксения собчак, малайзия, лариса гузеева, лолита милявская, генеральная прокуратура рф, происшествия
Бали, Россия, Ксения Собчак, Малайзия, Лариса Гузеева, Лолита Милявская, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия
Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую

Адвокат Зорин: Генпрокуратуру попросили проверить Собчак, Гузееву и Милявскую

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкКсения Собчак
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Ксения Собчак. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генпрокуратуру попросили проверить Ксению Собчак, Ларису Гузееву и Лолиту Милявскую из-за рекламы блогера Сергея Домогацкого, рассказал РИА Новости адвокат Александр Зорин.
«
"В своих социальных сетях (они. — Прим. ред.) рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого" человека, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезии, что было поставлено на поток, и сейчас много пострадавших", — сказал он.
Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак
6 ноября, 06:24
В ведомство направили обращение, согласно которому от действий Домогацкого пострадали 75 человек. Адвокат отметил, что заявления публичных персон имели признаки рекламы, но не были промаркированы. Это могло создать у потребителей ложное представление о ситуации и подтолкнуть их к подписанию заведомо неисполнимых договоров.
Зорин добавил, что необходимо выяснить, в каких отношениях они состояли с Домогацким, были ли между ними заключены договоры и велись ли финансовые операции, а также получали ли они какое‑либо вознаграждение за популяризацию его бизнеса.
Представитель потерпевших попросил проанализировать материалы, опубликованные Собчак, Гузеевой и Милявской, на соответствие требованиям закона о рекламе.
«
"Параллельно с этим мы просим инициировать проверку Федеральной налоговой службы на предмет полноты и своевременности уплаты налогов с сумм возможного вознаграждения за указанную рекламную деятельность", — добавил Зорин.
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников
22 октября, 11:27
Защитник уточнил, что в полицию поступило более 30 заявлений, в которых Домогацкий и ряд связанных с ним лиц обвиняются в мошенничестве.
Как сообщил РИА Новости осведомленный источник в полиции Бали, точное местонахождение Домогацкого пока установить не удается. В настоящее время дело ведет управление по расследованию киберпреступлений полиции Бали. Двадцать девять человек заявили о том, что пострадали от мошеннических схем, связанных со строительством вилл. Расследование также затруднено из‑за того, что девелоперские проекты Домогацкого охватывали три округа Бали с разным статусом разрешительной документации, а расчеты преимущественно осуществлялись в криптовалюте.
Telegram-канал Mash писал, что Домогацкий улетел с Бали в Малайзию, его ищет индонезийская полиция.
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства
12 ноября, 19:09
 
БалиРоссияКсения СобчакМалайзияЛариса ГузееваЛолита МилявскаяГенеральная прокуратура РФПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала