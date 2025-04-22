https://ria.ru/20250422/guzeeva-2012798985.html

Исповедь Гузеевой о постельных тайнах с Нагиевым и романе с Михалковым

Исповедь Гузеевой о постельных тайнах с Нагиевым и романе с Михалковым - РИА Новости, 22.04.2025

Исповедь Гузеевой о постельных тайнах с Нагиевым и романе с Михалковым

Женщина, которая в молодости шокировала богему своими любовными похождениями, сегодня учит россиян строить крепкие семьи. Кто бы мог подумать, что скандальная... РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-22T18:45:00+03:00

2025-04-22T18:45:00+03:00

2025-04-22T18:45:00+03:00

шоубиз

ленинград

тбилиси

грузия

дмитрий нагиев

игорь бухаров

лариса гузеева

аквариум

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Женщина, которая в молодости шокировала богему своими любовными похождениями, сегодня учит россиян строить крепкие семьи. Кто бы мог подумать, что скандальная актриса с тяжелым прошлым станет главной свахой страны? Как девушка, менявшая партнеров как перчатки, пришла к счастливому 25-летнему браку? Секреты удивительной трансформации Ларисы Гузеевой раскрываются в откровенных признаниях, которые она не побоялась сделать публично.Девушка, которой не отказывалиПрирода наградила Ларису Гузееву не только талантом, но и ошеломляющей внешностью. Жгучая брюнетка с зелеными глазами и стройной фигурой знала себе цену. В юности, по собственному признанию, она страдала "манией величия":"У меня была настоящая мания величия, с детства внушенная мамой, — мол, я самая прекрасная, и все должны мною восхищаться. Я была абсолютно уверена, что все без исключения от меня в восторге, а мужчины просто обязаны дежурить на коленях у моих ног..."Именно таким "пажом" стал 17-летний Игорь Бухаров, которого Лариса впервые встретила в 1977 году. Будущий ресторатор годами безответно вздыхал по своей красавице, а она не воспринимала его всерьез: "Разумеется, молокососов вроде Игоря я и за людей не считала — ребенок, что с него взять?"Курехин, Шакуров и тень МихалковаПервым серьезным увлечением юной Гузеевой стал музыкант Сергей Курехин, выступавший с группой "Аквариум". Именно он убедил ее поступать в театральный институт в Ленинграде и познакомил с богемой. Идиллия продлилась четыре года, после чего музыкант женился на другой.Следующим в ее жизни появился актер Сергей Шакуров. По слухам, именно благодаря его протекции Гузеева получила роль Ларисы Огудаловой в "Жестоком романсе" Эльдара Рязанова — роль, принесшую ей всенародную славу.Поклонники до сих пор судачат о возможном романе актрисы с Никитой Михалковым. Сама Гузеева говорит об этом уклончиво: "Не влюбиться в Никиту было просто невозможно. Я поддалась его обаянию тоже. Это не был роман. Просто... Влюбленность, которая прошла довольно безболезненно"."Соковыжималка" для НагиеваОдин из самых пикантных эпизодов в биографии Гузеевой — короткий, но яркий роман с Дмитрием Нагиевым. Тогда она была уже звездой, а он — простым студентом. И этот факт актриса не упустила возможности припомнить во время телевизионной "Прожарки":"Скажу правду, в сексе с Нагиевым я могла долго! А он — не всегда! На память о той связи осталась соковыжималка. С его легкой руки, гада, это прозвище я носила еще очень долго".Первый муж: любовь, наркотики и смертьНесмотря на обилие достойных кандидатов, своим первым мужем Гузеева выбрала ассистента оператора Илью Древнова. Он был дважды судим за кражи, не имел образования и был покрыт татуировками."Кого я выбрала? Худшее среди всего, что было. Непонятно какого ассистента оператора, который возит тележку с аппаратурой... Но колоритный был — страсть: гол как сокол, весь в татуировках, две отсидки за плечами. Истеричный, нервный, весь из себя неправильный, какой-то изломанный. Но зато какие у нас были чувства!"Брак обернулся настоящим адом — муж страдал наркотической зависимостью, в семье постоянно вспыхивали скандалы. Спасаясь от стресса, Лариса начала пить."Крыша едет от алкоголя и определенного образа жизни. Я это знаю не понаслышке, я в этом жила, — призналась как-то актриса. — Я была поганой, грязной. Когда я бухала, со мной был алкоголик и наркоман. Бил меня, как в бубен. Он стучал гантелью по виску и смотрел, расширяются у меня зрачки или сужаются. Просто сидел и бил меня гантелью. Хорошо, не убил."После восьми лет отношений Лариса ушла от мужа. Прожил без нее он не долго, вскоре Илью нашли мертвым на лавочке в парке (передозировка)."Я хотела от него только сына""Я опустилась на это самое дно, — вспоминала Гузеева. — Помню, поздним вечером, пошатываясь, шла по улице. И вдруг увидела, что за мной идут два парня. А в голове: "Ну вот, дорогая, ты и приплыла! Убьют — и пикнуть не успеешь!" И все из-за проклятого алкоголя. Поперлась, дура, за бутылкой"Выбраться из алкогольной зависимости Гузеевой помогла новая любовь. На съемках фильма "Избранник" в 1991 году в Тбилиси она познакомилась с грузинским филологом Кахой Толордавой."Я увидела Каху на съемках и подумала: "Какой красивый парень! Господи, дай мне от этого человека сына!" В итоге соблазнила его, хотя он встречался с какой-то художницей. Выходить за него замуж я не собиралась. Но он настоял, у нас родился сын Георгий".Брак с Толордавой был обречен с самого начала. После родов Лариса вернулась к привычной жизни — шумным вечеринкам и актерской тусовке, а муж хотел видеть в ней примерную жену. Пара развелась, Каха уехал в Грузию, а Гузеева с пятилетним сыном переехала в Москву.От трагедии к счастью с БухаровымВ столице актриса закрутила роман с богатым банкиром, но счастья это не принесло. Ситуация изменилась после трагического случая — в самолете стюард случайно облил кипятком маленького Георгия. Ребенок получил страшные ожоги, и в этот момент Гузеева обратилась за помощью к старому поклоннику — Игорю Бухарову."Через несколько часов у меня уже были все необходимые лекарства, врачи, короче — абсолютно все, что нужно. Понимаете, я просто обязана была отблагодарить его. А чем? Только собой, телом своим распрекрасным. Думала: "Не убудет же от меня, на самом деле". Короче, пошла, посидела с ним в ресторане, ну а потом поехали в гостиницу…"То, что начиналось как благодарность, переросло в настоящие чувства. В 1999 году Гузеева забеременела от Бухарова и вышла за него замуж. Вскоре родилась дочь Ольга, которая, по словам актрисы, унаследовала не только ее внешность, но и характер."Те люди, которые говорят, что счастье — это миг, путают его с оргазмом. Счастье — это длительный отрезок времени, когда осознаешь, что счастлив. У меня так оно и есть", — улыбается 65-летняя Лариса, прожившая с Бухаровым уже больше 25 лет. "Бурные эмоции мне больше не нужны, объелась я этим, получила в избытке, сверх меры. Конечно, в силу своего характера пью у мужа кровь, но для меня никого нет лучше. И я очень боюсь его потерять".

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ленинград, тбилиси, грузия, дмитрий нагиев, игорь бухаров, лариса гузеева, аквариум