https://ria.ru/20231204/film_tescha-1913517303.html
Фильм "Теща" с Гузеевой возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Фильм "Теща" с Гузеевой возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные - РИА Новости, 04.12.2023
Фильм "Теща" с Гузеевой возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Российский фильм "Теща" с Ларисой Гузеевой в главной роли возглавил кинопрокат со сборами в 213 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил... РИА Новости, 04.12.2023
2023-12-04T00:41
2023-12-04T00:41
2023-12-04T00:41
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лариса гузеева
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МОСКВА, 4 дек - РИА Новости. Российский фильм "Теща" с Ларисой Гузеевой в главной роли возглавил кинопрокат со сборами в 213 миллионов рублей в РФ и СНГ за прошедшие выходные, сообщил портал kinobusiness.com. Вторую строчку занял фильм "По щучьему велению" по мотивам народной сказки с актером Никитой Кологривым в главной роли со сборами в 75,7 миллиона рублей. Следующей в рейтинге идет российская комедия "Хоккейные папы" со сборами в 39,3 миллиона рублей. В главных ролях - Алексей Бардуков и Аня Чиповская. На четвертой строчке - мультфильм "Заветное желание", которому в странах СНГ без России и Белоруссии удалось собрать 21 миллион рублей. Замыкает список военно-историческая драма "Наполеон", собравшая 18,3 миллиона рублей в странах СНГ без России и Белоруссии. В главных ролях - Хоакин Феникс и Ванесса Кирби.
https://ria.ru/20230906/kino-1894435969.html
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лариса гузеева, анна чиповская, хоакин феникс, белоруссия, россия, снг
Культура, Лариса Гузеева, Анна Чиповская, Хоакин Феникс, Белоруссия, Россия, СНГ
Фильм "Теща" с Гузеевой возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные
Российский фильм "Теща" с Гузеевой возглавил кинопрокат в России и СНГ за уикенд