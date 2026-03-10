Стали известны самые кассовые фильмы праздничного кинопроката

Картина Александра Амирова "Царевна-лягушка 2", продолжающая историю прошлогоднего фильма "Царевна-лягушка" с Валентиной Ляпиной и Александром Метелкиным в главных ролях, вышла в прокат 5 марта. Общие сборы фильма превысили 200 миллионов рублей, а в праздничные дни с 7 по 9 марта он заработал порядка 178 миллионов рублей, следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино, которые есть в распоряжении РИА Новости. Фильм за этот период посмотрело более 400 тысяч зрителей, при этом наиболее востребованы были сеансы в сам Международный женский день 8 марта: их посетили более 180 тысяч человек, а киносборы в этот день составили более 80 миллионов рублей.