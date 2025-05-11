https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016294418.html
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 11.05.2025
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:56:00+03:00
2025-05-11T05:56:00+03:00
2025-05-11T14:51:00+03:00
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, сообщили РИА Новости в инстанции."Вынесен судебный приказ о взыскании платы", — подчеркнули собеседники агентства.Согласно картотеке, иск заявляло АО "Мосводоканал", решение по нему приняли в марте. Оно уже вступило в силу.Сумма задолженности не сообщается.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Шоубиз, ЖКХ, Москва, Лариса Гузеева, Мосводоканал, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Суд взыскал с актрисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей