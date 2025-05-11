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Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 11.05.2025
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Шоубиз
 
05:56 11.05.2025 (обновлено: 14:51 11.05.2025)
https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016294418.html
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 11.05.2025
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей
Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.05.2025
2025-05-11T05:56:00+03:00
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шоубиз
жкх
москва
лариса гузеева
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, сообщили РИА Новости в инстанции."Вынесен судебный приказ о взыскании платы", — подчеркнули собеседники агентства.Согласно картотеке, иск заявляло АО "Мосводоканал", решение по нему приняли в марте. Оно уже вступило в силу.Сумма задолженности не сообщается.
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Шоубиз, ЖКХ, Москва, Лариса Гузеева, Мосводоканал, Шоу-бизнес, Новости шоу-бизнеса
Суд взыскал с Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

Суд взыскал с актрисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей

© РИА Новости / Илья ПиталевЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Лариса Гузеева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве взыскал с актрисы Ларисы Гузеевой задолженность по оплате коммунальных платежей, сообщили РИА Новости в инстанции.
«
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы", — подчеркнули собеседники агентства.
Согласно картотеке, иск заявляло АО "Мосводоканал", решение по нему приняли в марте. Оно уже вступило в силу.
Сумма задолженности не сообщается.
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Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
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ШоубизЖКХМоскваЛариса ГузееваМосводоканалШоу-бизнесНовости шоу-бизнеса
 
 
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