Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале
Гузеева и Аверин станут соведущими новогодней ночи на Первом канале
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале
МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Юлия Барановская, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Юлианна Караулова, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, и Дмитрий Хрусталев, сообщила пресс-служба телеканала.
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале Дмитрий Хрусталев и Юлианна Караулова
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Дмитрий Хрусталев и Юлианна Караулова
«
"Пусть удача всегда будет на вашей стороне, ведь фортуна любит тех, кто верит в себя!" — обратился к телезрителям Дмитрий Хрусталев.
Максим Аверин пожелал семейных радостей и общения с близкими.
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале Максим Аверин и Юлия Барановская
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Максим Аверин и Юлия Барановская
«
"Давайте поднимем бокалы за то, чтобы в Новый год все общались вживую, а не сидели в телефонах — я вот свой даже заряжать не стал", — сказал Аверин.
Теплые слова для телезрителей подготовили все ведущие новогодней ночи.
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале Тимур Соловьев и Светлана Зейналова
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Тимур Соловьев и Светлана Зейналова
"Будьте настоящими фантазерами, и помните, что даже несбыточные цели на самом деле достижимы!" — посоветовал Вадим Голыгин.
В праздничный вечер Первый канал покажет шоу "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя". Программа начнется в 23:00 и продолжится после боя курантов.