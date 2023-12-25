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Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале - РИА Новости, 25.12.2023
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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
20:21 25.12.2023 (обновлено: 21:02 25.12.2023)
https://ria.ru/20231225/veduschie-1917895080.html
Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале
Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале - РИА Новости, 25.12.2023
Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале
Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Юлия Барановская, Яна Чурикова,... РИА Новости, 25.12.2023
2023-12-25T20:21
2023-12-25T21:02
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Юлия Барановская, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Юлианна Караулова, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, и Дмитрий Хрусталев, сообщила пресс-служба телеканала.&quot;Пусть удача всегда будет на вашей стороне, ведь фортуна любит тех, кто верит в себя!&quot; — обратился к телезрителям Дмитрий Хрусталев.Максим Аверин пожелал семейных радостей и общения с близкими. &quot;Давайте поднимем бокалы за то, чтобы в Новый год все общались вживую, а не сидели в телефонах — я вот свой даже заряжать не стал&quot;, — сказал Аверин.Теплые слова для телезрителей подготовили все ведущие новогодней ночи. "Будьте настоящими фантазерами, и помните, что даже несбыточные цели на самом деле достижимы!" — посоветовал Вадим Голыгин.В праздничный вечер Первый канал покажет шоу "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя". Программа начнется в 23:00 и продолжится после боя курантов.
https://ria.ru/20231212/treyler-1915296705.html
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знаменитости, новости шоу-бизнеса, максим аверин, дмитрий хрусталев, лариса гузеева, первый канал (телеканал)
Шоубиз, Знаменитости, Новости шоу-бизнеса, Максим Аверин, Дмитрий Хрусталев, Лариса Гузеева, Первый канал (телеканал)
Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале

Гузеева и Аверин станут соведущими новогодней ночи на Первом канале

© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале
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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Юлия Барановская, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Юлианна Караулова, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, и Дмитрий Хрусталев, сообщила пресс-служба телеканала.
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале Дмитрий Хрусталев и Юлианна Караулова
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Дмитрий Хрусталев и Юлианна Караулова - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Дмитрий Хрусталев и Юлианна Караулова
«

"Пусть удача всегда будет на вашей стороне, ведь фортуна любит тех, кто верит в себя!" — обратился к телезрителям Дмитрий Хрусталев.

Максим Аверин пожелал семейных радостей и общения с близкими.
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале Максим Аверин и Юлия Барановская
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Максим Аверин и Юлия Барановская - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Максим Аверин и Юлия Барановская
«

"Давайте поднимем бокалы за то, чтобы в Новый год все общались вживую, а не сидели в телефонах — я вот свой даже заряжать не стал", — сказал Аверин.

Теплые слова для телезрителей подготовили все ведущие новогодней ночи.
© Фото : пресс-служба Первого каналаВедущие Новогодней ночи на Первом канале Тимур Соловьев и Светлана Зейналова
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Тимур Соловьев и Светлана Зейналова - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© Фото : пресс-служба Первого канала
Ведущие Новогодней ночи на Первом канале Тимур Соловьев и Светлана Зейналова
"Будьте настоящими фантазерами, и помните, что даже несбыточные цели на самом деле достижимы!" — посоветовал Вадим Голыгин.
В праздничный вечер Первый канал покажет шоу "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя". Программа начнется в 23:00 и продолжится после боя курантов.
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ШоубизЗнаменитостиНовости шоу-бизнесаМаксим АверинДмитрий ХрусталевЛариса ГузееваПервый канал (телеканал)
 
 
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