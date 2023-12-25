https://ria.ru/20231225/veduschie-1917895080.html

Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале

Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале - РИА Новости, 25.12.2023

Стали известны все ведущие новогодней ночи на Первом канале

Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Юлия Барановская, Яна Чурикова,... РИА Новости, 25.12.2023

2023-12-25T20:21

2023-12-25T20:21

2023-12-25T21:02

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МОСКВА, 25 дек — РИА Новости. Ведущими программы "Новогодняя ночь" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Максим Аверин, Тимур Соловьев, Светлана Зейналова, Юлия Барановская, Яна Чурикова, Екатерина Березовская, Юлианна Караулова, Валдис Пельш, Вадим Галыгин, и Дмитрий Хрусталев, сообщила пресс-служба телеканала."Пусть удача всегда будет на вашей стороне, ведь фортуна любит тех, кто верит в себя!" — обратился к телезрителям Дмитрий Хрусталев.Максим Аверин пожелал семейных радостей и общения с близкими. "Давайте поднимем бокалы за то, чтобы в Новый год все общались вживую, а не сидели в телефонах — я вот свой даже заряжать не стал", — сказал Аверин.Теплые слова для телезрителей подготовили все ведущие новогодней ночи. "Будьте настоящими фантазерами, и помните, что даже несбыточные цели на самом деле достижимы!" — посоветовал Вадим Голыгин.В праздничный вечер Первый канал покажет шоу "Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя". Программа начнется в 23:00 и продолжится после боя курантов.

https://ria.ru/20231212/treyler-1915296705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

знаменитости, новости шоу-бизнеса, максим аверин, дмитрий хрусталев, лариса гузеева, первый канал (телеканал)