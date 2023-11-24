Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой в эфире выпуска Comedy Club
© Фото : пресс-служба ТНТВедущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля
© Фото : пресс-служба ТНТ
Ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ.
Ведущая программы "Давай поженимся" стала гостьей очередной записи комедийного шоу.
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"Лариса, я люблю тебя", — произнес Харламов.
Гузеева, снимавшаяся в этом году вместе с Харламовым в фильме "Теща", ответила ему взаимностью.
© Фото : пресс-служба ТНТТелеведущая Лариса Гузеева за кулисами Comedy Club
© Фото : пресс-служба ТНТ
Телеведущая Лариса Гузеева за кулисами Comedy Club
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"Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело", — ответила актриса.
В новом выпуске зрители, помимо признаний в любви, также услышат монологи резидентов программы: Жени Синякова о коучах, Павла Воли о "вирусе слабости". А Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис спародируют борьбу жильца с чиновником из ЖКХ.
Новый выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ в эту пятницу.