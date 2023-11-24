https://ria.ru/20231124/kharlamov-1911554661.html

Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой

Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой - РИА Новости, 24.11.2023

Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой

Шоумен Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 24.11.2023

2023-11-24T13:58

2023-11-24T13:58

2023-11-24T16:19

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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ.Ведущая программы "Давай поженимся" стала гостьей очередной записи комедийного шоу."Лариса, я люблю тебя", — произнес Харламов.Гузеева, снимавшаяся в этом году вместе с Харламовым в фильме "Теща", ответила ему взаимностью. "Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело", — ответила актриса.В новом выпуске зрители, помимо признаний в любви, также услышат монологи резидентов программы: Жени Синякова о коучах, Павла Воли о "вирусе слабости". А Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис спародируют борьбу жильца с чиновником из ЖКХ.Новый выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ в эту пятницу.

https://ria.ru/20230907/treyler-1894711595.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

гарик харламов (игорь), лариса гузеева, павел воля, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса