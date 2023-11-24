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Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой - РИА Новости, 24.11.2023
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Шоубиз
 
13:58 24.11.2023 (обновлено: 16:19 24.11.2023)
https://ria.ru/20231124/kharlamov-1911554661.html
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой - РИА Новости, 24.11.2023
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой
Шоумен Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ. РИА Новости, 24.11.2023
2023-11-24T13:58
2023-11-24T16:19
шоубиз
гарик харламов (игорь)
лариса гузеева
павел воля
знаменитости
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ.Ведущая программы "Давай поженимся" стала гостьей очередной записи комедийного шоу.&quot;Лариса, я люблю тебя&quot;, — произнес Харламов.Гузеева, снимавшаяся в этом году вместе с Харламовым в фильме "Теща", ответила ему взаимностью. &quot;Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело&quot;, — ответила актриса.В новом выпуске зрители, помимо признаний в любви, также услышат монологи резидентов программы: Жени Синякова о коучах, Павла Воли о "вирусе слабости". А Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис спародируют борьбу жильца с чиновником из ЖКХ.Новый выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ в эту пятницу.
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гарик харламов (игорь), лариса гузеева, павел воля, знаменитости, тнт (телеканал), новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Гарик Харламов (Игорь), Лариса Гузеева, Павел Воля, Знаменитости, ТНТ (телеканал), Новости шоу-бизнеса
Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой

Гарик Харламов признался в любви Ларисе Гузеевой в эфире выпуска Comedy Club

© Фото : пресс-служба ТНТВедущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля
Ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба ТНТ
Ведущие Comedy Club Гарик Харламов и Павел Воля
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МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Шоумен Гарик Харламов признался в любви актрисе Ларисе Гузеевой в новом выпуске Comedy Club, сообщает пресс-служба ТНТ.
Ведущая программы "Давай поженимся" стала гостьей очередной записи комедийного шоу.
«

"Лариса, я люблю тебя", — произнес Харламов.

Гузеева, снимавшаяся в этом году вместе с Харламовым в фильме "Теща", ответила ему взаимностью.
© Фото : пресс-служба ТНТТелеведущая Лариса Гузеева за кулисами Comedy Club
Телеведущая Лариса Гузеева за кулисами Comedy Club - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
© Фото : пресс-служба ТНТ
Телеведущая Лариса Гузеева за кулисами Comedy Club
«

"Гарик, я тоже тебя люблю. Ты золотой! Ты просто мое счастье и самая большая радость, которая случилась со мной в этом году. Просто компресс на все тело", — ответила актриса.

В новом выпуске зрители, помимо признаний в любви, также услышат монологи резидентов программы: Жени Синякова о коучах, Павла Воли о "вирусе слабости". А Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис спародируют борьбу жильца с чиновником из ЖКХ.
Новый выпуск Comedy Club выйдет на ТНТ в эту пятницу.
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ШоубизГарик Харламов (Игорь)Лариса ГузееваПавел ВоляЗнаменитостиТНТ (телеканал)Новости шоу-бизнеса
 
 
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