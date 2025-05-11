https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016312896.html

С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 11.05.2025

С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги, заявили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.05.2025

2025-05-11T10:32:00+03:00

2025-05-11T10:32:00+03:00

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги, заявили РИА Новости в инстанции."Вынесен судебный приказ о взыскании платы", — рассказали в суде.По данным картотеки, иск к Гузеевой направил "Мосводоканал". Решение по нему вступило в законную силу, его приняли в марте.Сумма, которую планируют взыскать с артистки, не уточняется.В апреле столичный суд взыскал по иску "Мосводоканала" задолженность по платежам за ЖКУ с блогера Валерии Чекалиной.

https://ria.ru/20250412/litvinova-2010841044.html

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лариса гузеева, москва, жкх, мосводоканал, новости шоу-бизнеса, валерия чекалина