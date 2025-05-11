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С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 11.05.2025
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Шоубиз
 
10:32 11.05.2025
https://ria.ru/20250511/guzeeva-2016312896.html
С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей
С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей - РИА Новости, 11.05.2025
С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей
Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги, заявили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.05.2025
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шоубиз
лариса гузеева
москва
жкх
мосводоканал
новости шоу-бизнеса
валерия чекалина
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги, заявили РИА Новости в инстанции."Вынесен судебный приказ о взыскании платы", — рассказали в суде.По данным картотеки, иск к Гузеевой направил "Мосводоканал". Решение по нему вступило в законную силу, его приняли в марте.Сумма, которую планируют взыскать с артистки, не уточняется.В апреле столичный суд взыскал по иску "Мосводоканала" задолженность по платежам за ЖКУ с блогера Валерии Чекалиной.
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лариса гузеева, москва, жкх, мосводоканал, новости шоу-бизнеса, валерия чекалина
Шоубиз, Лариса Гузеева, Москва, ЖКХ, Мосводоканал, Новости шоу-бизнеса, Валерия Чекалина
С Гузеевой взыскали задолженность по оплате коммунальных платежей

Суд постановил взыскать с Ларисы Гузеевой задолженность за коммунальные услуги

© Скажи Гордеевой / YoutubeЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
© Скажи Гордеевой / Youtube
Лариса Гузеева. Архивное фото
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Мировой суд в Москве постановил взыскать с актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой долги за коммунальные услуги, заявили РИА Новости в инстанции.
"Вынесен судебный приказ о взыскании платы", — рассказали в суде.
По данным картотеки, иск к Гузеевой направил "Мосводоканал". Решение по нему вступило в законную силу, его приняли в марте.
Сумма, которую планируют взыскать с артистки, не уточняется.
В апреле столичный суд взыскал по иску "Мосводоканала" задолженность по платежам за ЖКУ с блогера Валерии Чекалиной.
Рената Литвинова - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Суд обязал Ренату Литвинову погасить долги по коммунальным платежам
12 апреля, 05:21
 
ШоубизЛариса ГузееваМоскваЖКХМосводоканалНовости шоу-бизнесаВалерия Чекалина
 
 
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