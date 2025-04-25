https://ria.ru/20250425/guzeeva-2013433793.html
"Сбежала от тирана": как Лариса Гузеева едва не погибла из-за брака
"Сбежала от тирана": как Лариса Гузеева едва не погибла из-за брака - РИА Новости, 25.04.2025
"Сбежала от тирана": как Лариса Гузеева едва не погибла из-за брака
Имя Ларисы Гузеевой известно старшему поколению за счет главной роли в фильме "Жестокий романс". Для молодого — из-за телешоу "Давай поженимся!". Коллеги... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:28:00+03:00
2025-04-25T18:28:00+03:00
2025-04-25T18:28:00+03:00
шоубиз
израиль
москва
лариса гузеева
сергей курехин
эльдар рязанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590111588_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_97defebc7471172e22c02603c0d9d9fa.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Имя Ларисы Гузеевой известно старшему поколению за счет главной роли в фильме "Жестокий романс". Для молодого — из-за телешоу "Давай поженимся!". Коллеги отзываются о ней неоднозначно: очень резкая, прямолинейная, может сказать правду в лицо. Однако мало кто знает, через что прошла артистка. Успех в кино, неудача в личной жизниВ 1984 году Гузееву ждал мощный успех. Она сыграла провинциальную бедную дворянку Ларису Огудалову в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Эта роль принесла ей славу, признание и популярность. А вот в личной жизни настала черная полоса. Долгие годы у нее никак не складывалось с мужчинами.Первой ее серьезной влюбленностью стал музыкант-авангардист Сергей Курехин. Тот был против того, чтобы юная Гузеева поступала на инженера. Музыкант буквально заставил ее подать документы на театральный факультет.Кроме того, Сергей всячески способствовал развитию ее карьеры. Однако в паре не все было гладко. Страсть утихла и начались трудности: Курехин порой высмеивал Гузееву. Он не стеснялся в выражениях и с легкостью мог оскорбить артистку, назвав ее деревенщиной. Чтобы окончательно не дать себя сломать, Гузеева рассталась с ним. Курехин же взял в жены дочь профессора.Влияние мужаПозже Лариса Гузеева по уши влюбилась в харизматичного Илью Древнова, ассистента оператора фильма "Соперница". Он произвел на артистку впечатление сильного, уверенного в себе мужчины. Это подкупило актрису.Уже после бракосочетания стало ясно, что муж алкоголик и наркоман. Целых семь лет Гузеева сияла на публике, но страдала втайне ото всех дома. Алкоголь и наркотики уничтожили все хорошее в браке."Первый муж был дан мне для приобретения опыта", — говорила потом она.На фоне стресса Гузеева и сама пристрастилась к алкоголю. При этом она до конца боролась с зависимостью любимого мужа. Испробовала совершенно разные способы, чтобы отвадить Илью от пагубных пристрастий: устраивала скандалы, выбрасывала наркотики, выливала алкоголь, водила по врачам и знахарям.Лариса пыталась до последнего вытащить мужа из пропасти, но тщетно. Древнов периодически ее избивал. В итоге она подала на развод. А параллельно поборола свои пагубные привычки. В отличие от супруга — тот умер от передозировки.Поиски счастьяПотом у Гузеевой были новые романы, но все заканчивались быстро. Второй брак с грузином Кахой Толордава, несмотря на появление ребенка, счастья не принес. Наконец актриса обрела свое счастье в конце 90-х с третьим мужем Игорем Бухаровым. Знакомы они были еще с юности, но долгие годы оставались друзьями. Пару соединил случай.Однажды Лариса вместе с сыном летела в Израиль, когда мальчика случайно облили кипятком. Актриса обратилась за помощью к Буарову. Он взял на себя все заботы о ней и ее сыне: организовал их обратный вылет, встретил в Москве, сопроводил в больницу и всегда был рядом.Гузеева оценила помощь верного друга. В 1999 году они поженились, а в 2000-м родилась дочь Ольга.При этом актриса признавалась, что для нее важнее быть любимой, чем любить самой. Только влюбленному в нее мужчине она может дать ответное чувство — именно так и было у нее с Игорем."Я как зеркало, могу лишь отражать большое чувство, отдавать его обратно. А любить кого-то безответно никогда не могла", — делилась Гузеева.В 2017-2018 годах гремели слухи о разрыве пары. Актриса тогда согласилась, что дыма без огня не бывает, но супруги смогли уладить все конфликты.Сейчас Лариса редко вспоминает тот жуткий период, когда она была в браке с мужем-тираном. Однако ее история — пример того, как важно вовремя уйти от человека, который отравляет жизнь.
израиль
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/14/1590111588_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a9d6699e36d908c8978c48a0a37f4ed.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
израиль, москва, лариса гузеева, сергей курехин, эльдар рязанов
Шоубиз, Израиль, Москва, Лариса Гузеева, Сергей Курехин, Эльдар Рязанов
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Имя Ларисы Гузеевой известно старшему поколению за счет главной роли в фильме "Жестокий романс". Для молодого — из-за телешоу "Давай поженимся!". Коллеги отзываются о ней неоднозначно: очень резкая, прямолинейная, может сказать правду в лицо. Однако мало кто знает, через что прошла артистка.
Успех в кино, неудача в личной жизни
В 1984 году Гузееву ждал мощный успех. Она сыграла провинциальную бедную дворянку Ларису Огудалову в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Эта роль принесла ей славу, признание и популярность.
А вот в личной жизни настала черная полоса. Долгие годы у нее никак не складывалось с мужчинами.
Первой ее серьезной влюбленностью стал музыкант-авангардист Сергей Курехин. Тот был против того, чтобы юная Гузеева поступала на инженера. Музыкант буквально заставил ее подать документы на театральный факультет.
Кроме того, Сергей всячески способствовал развитию ее карьеры. Однако в паре не все было гладко. Страсть утихла и начались трудности: Курехин порой высмеивал Гузееву. Он не стеснялся в выражениях и с легкостью мог оскорбить артистку, назвав ее деревенщиной.
Чтобы окончательно не дать себя сломать, Гузеева рассталась с ним. Курехин же взял в жены дочь профессора.
Позже Лариса Гузеева по уши влюбилась в харизматичного Илью Древнова, ассистента оператора фильма "Соперница". Он произвел на артистку впечатление сильного, уверенного в себе мужчины. Это подкупило актрису.
Уже после бракосочетания стало ясно, что муж алкоголик и наркоман. Целых семь лет Гузеева сияла на публике, но страдала втайне ото всех дома. Алкоголь и наркотики уничтожили все хорошее в браке.
"Первый муж был дан мне для приобретения опыта", — говорила потом она.
На фоне стресса Гузеева и сама пристрастилась к алкоголю. При этом она до конца боролась с зависимостью любимого мужа. Испробовала совершенно разные способы, чтобы отвадить Илью от пагубных пристрастий: устраивала скандалы, выбрасывала наркотики, выливала алкоголь, водила по врачам и знахарям.
Лариса пыталась до последнего вытащить мужа из пропасти, но тщетно. Древнов периодически ее избивал.
В итоге она подала на развод. А параллельно поборола свои пагубные привычки. В отличие от супруга — тот умер от передозировки.
Потом у Гузеевой были новые романы, но все заканчивались быстро. Второй брак с грузином Кахой Толордава, несмотря на появление ребенка, счастья не принес.
Наконец актриса обрела свое счастье в конце 90-х с третьим мужем Игорем Бухаровым. Знакомы они были еще с юности, но долгие годы оставались друзьями. Пару соединил случай.
Однажды Лариса вместе с сыном летела в Израиль, когда мальчика случайно облили кипятком. Актриса обратилась за помощью к Буарову. Он взял на себя все заботы о ней и ее сыне: организовал их обратный вылет, встретил в Москве, сопроводил в больницу и всегда был рядом.
Гузеева оценила помощь верного друга. В 1999 году они поженились, а в 2000-м родилась дочь Ольга.
При этом актриса признавалась, что для нее важнее быть любимой, чем любить самой. Только влюбленному в нее мужчине она может дать ответное чувство — именно так и было у нее с Игорем.
"Я как зеркало, могу лишь отражать большое чувство, отдавать его обратно. А любить кого-то безответно никогда не могла", — делилась Гузеева.
В 2017-2018 годах гремели слухи о разрыве пары. Актриса тогда согласилась, что дыма без огня не бывает, но супруги смогли уладить все конфликты.
Сейчас Лариса редко вспоминает тот жуткий период, когда она была в браке с мужем-тираном. Однако ее история — пример того, как важно вовремя уйти от человека, который отравляет жизнь.