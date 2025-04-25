https://ria.ru/20250425/guzeeva-2013433793.html

"Сбежала от тирана": как Лариса Гузеева едва не погибла из-за брака

"Сбежала от тирана": как Лариса Гузеева едва не погибла из-за брака - РИА Новости, 25.04.2025

"Сбежала от тирана": как Лариса Гузеева едва не погибла из-за брака

Имя Ларисы Гузеевой известно старшему поколению за счет главной роли в фильме "Жестокий романс". Для молодого — из-за телешоу "Давай поженимся!". Коллеги... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:28:00+03:00

2025-04-25T18:28:00+03:00

2025-04-25T18:28:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Имя Ларисы Гузеевой известно старшему поколению за счет главной роли в фильме "Жестокий романс". Для молодого — из-за телешоу "Давай поженимся!". Коллеги отзываются о ней неоднозначно: очень резкая, прямолинейная, может сказать правду в лицо. Однако мало кто знает, через что прошла артистка. Успех в кино, неудача в личной жизниВ 1984 году Гузееву ждал мощный успех. Она сыграла провинциальную бедную дворянку Ларису Огудалову в картине Эльдара Рязанова "Жестокий романс". Эта роль принесла ей славу, признание и популярность. А вот в личной жизни настала черная полоса. Долгие годы у нее никак не складывалось с мужчинами.Первой ее серьезной влюбленностью стал музыкант-авангардист Сергей Курехин. Тот был против того, чтобы юная Гузеева поступала на инженера. Музыкант буквально заставил ее подать документы на театральный факультет.Кроме того, Сергей всячески способствовал развитию ее карьеры. Однако в паре не все было гладко. Страсть утихла и начались трудности: Курехин порой высмеивал Гузееву. Он не стеснялся в выражениях и с легкостью мог оскорбить артистку, назвав ее деревенщиной. Чтобы окончательно не дать себя сломать, Гузеева рассталась с ним. Курехин же взял в жены дочь профессора.Влияние мужаПозже Лариса Гузеева по уши влюбилась в харизматичного Илью Древнова, ассистента оператора фильма "Соперница". Он произвел на артистку впечатление сильного, уверенного в себе мужчины. Это подкупило актрису.Уже после бракосочетания стало ясно, что муж алкоголик и наркоман. Целых семь лет Гузеева сияла на публике, но страдала втайне ото всех дома. Алкоголь и наркотики уничтожили все хорошее в браке."Первый муж был дан мне для приобретения опыта", — говорила потом она.На фоне стресса Гузеева и сама пристрастилась к алкоголю. При этом она до конца боролась с зависимостью любимого мужа. Испробовала совершенно разные способы, чтобы отвадить Илью от пагубных пристрастий: устраивала скандалы, выбрасывала наркотики, выливала алкоголь, водила по врачам и знахарям.Лариса пыталась до последнего вытащить мужа из пропасти, но тщетно. Древнов периодически ее избивал. В итоге она подала на развод. А параллельно поборола свои пагубные привычки. В отличие от супруга — тот умер от передозировки.Поиски счастьяПотом у Гузеевой были новые романы, но все заканчивались быстро. Второй брак с грузином Кахой Толордава, несмотря на появление ребенка, счастья не принес. Наконец актриса обрела свое счастье в конце 90-х с третьим мужем Игорем Бухаровым. Знакомы они были еще с юности, но долгие годы оставались друзьями. Пару соединил случай.Однажды Лариса вместе с сыном летела в Израиль, когда мальчика случайно облили кипятком. Актриса обратилась за помощью к Буарову. Он взял на себя все заботы о ней и ее сыне: организовал их обратный вылет, встретил в Москве, сопроводил в больницу и всегда был рядом.Гузеева оценила помощь верного друга. В 1999 году они поженились, а в 2000-м родилась дочь Ольга.При этом актриса признавалась, что для нее важнее быть любимой, чем любить самой. Только влюбленному в нее мужчине она может дать ответное чувство — именно так и было у нее с Игорем."Я как зеркало, могу лишь отражать большое чувство, отдавать его обратно. А любить кого-то безответно никогда не могла", — делилась Гузеева.В 2017-2018 годах гремели слухи о разрыве пары. Актриса тогда согласилась, что дыма без огня не бывает, но супруги смогли уладить все конфликты.Сейчас Лариса редко вспоминает тот жуткий период, когда она была в браке с мужем-тираном. Однако ее история — пример того, как важно вовремя уйти от человека, который отравляет жизнь.

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израиль, москва, лариса гузеева, сергей курехин, эльдар рязанов