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"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм - РИА Новости, 28.11.2023
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Шоубиз
 
15:28 28.11.2023 (обновлено: 16:14 28.11.2023)
https://ria.ru/20231128/premera-1912333018.html
"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм
"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм - РИА Новости, 28.11.2023
"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм
В этот понедельник в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве состоялась премьера комедийного фильма Аскара Узабаева "Тёща". Исполнители главных ролей, создатели... РИА Новости, 28.11.2023
2023-11-28T15:28
2023-11-28T16:14
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гарик харламов (игорь)
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В этот понедельник в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве состоялась премьера комедийного фильма Аскара Узабаева "Тёща". Исполнители главных ролей, создатели картины и гости вечера — в фотоленте РИА Новости.
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фото, фото, новости шоу-бизнеса, кино и сериалы, знаменитости, москва, гарик харламов (игорь), лариса гузеева, россия, тимур вайнштейн, филипп киркоров
Фото, Шоубиз, Новости шоу-бизнеса, Кино и сериалы, Знаменитости, Москва, Гарик Харламов (Игорь), Лариса Гузеева, Россия, Тимур Вайнштейн, Филипп Киркоров
"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм

В Москве состоялась премьера комедии "Тёща" с Харламовым и Гузеевой

Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. В этот понедельник в кинотеатре "Каро 11 Октябрь" в Москве состоялась премьера комедийного фильма Аскара Узабаева "Тёща". Исполнители главных ролей, создатели картины и гости вечера — в фотоленте РИА Новости.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопрокатчика

Перед показом актеры и знаменитые гости по традиции прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами.

Одним из первых к представителям СМИ вышел актер Александр Лыков, сыгравший в фильме супруга Ольги Николаевны, героини Ларисы Гузеевой.

По словам Лыкова, сниматься с ведущей "Давай поженимся!" ему понравилось. Тем более, что они были однокурсниками в театральном. "Я знаю ее давно", — отметил актер.

Актер Александр Лыков на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Перед показом актеры и знаменитые гости по традиции прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами.

Одним из первых к представителям СМИ вышел актер Александр Лыков, сыгравший в фильме супруга Ольги Николаевны, героини Ларисы Гузеевой.

По словам Лыкова, сниматься с ведущей "Давай поженимся!" ему понравилось. Тем более, что они были однокурсниками в театральном. "Я знаю ее давно", — отметил актер.

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопрокатчика
1 из 8
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопрокатчика

Исполнитель роли зятя Виктора Гарик Харламов тоже отметил, что получил одно удовольствие от работы с Ларисой Гузеевой на одной съемочной площадке.

"Это был невероятный опыт, — признался шоумен. — По сюжету мы играем друг друга, поэтому перед съемкой сцены мы заходили в отдельную комнату, пытаясь считать друг друга".

Лариса Гузеева и Гарик Харламов на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Исполнитель роли зятя Виктора Гарик Харламов тоже отметил, что получил одно удовольствие от работы с Ларисой Гузеевой на одной съемочной площадке.

"Это был невероятный опыт, — признался шоумен. — По сюжету мы играем друг друга, поэтому перед съемкой сцены мы заходили в отдельную комнату, пытаясь считать друг друга".

© Фото : Фото предоставлено пресс-службой кинопрокатчика
2 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Режиссер Аскар Узабаев пришел на премьеру со своей супругой Сауле Юсуповой.

В разговоре с журналистами кинематографист признался, что идея снять в образе зятя и тещи Харламова и Гузееву у него и продюсеров возникла сразу.

"Когда мы им (Гарику и Ларисе. — Прим. ред.) предложили такой проект, они очень долго смеялись, а потом сказали: "Присылайте сценарий", — поделился Узабаев.

Режиссер фильма Тёща Аскар Узабаев с супругой Сауле Юсуповой на премьере в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Режиссер Аскар Узабаев пришел на премьеру со своей супругой Сауле Юсуповой.

В разговоре с журналистами кинематографист признался, что идея снять в образе зятя и тещи Харламова и Гузееву у него и продюсеров возникла сразу.

"Когда мы им (Гарику и Ларисе. — Прим. ред.) предложили такой проект, они очень долго смеялись, а потом сказали: "Присылайте сценарий", — поделился Узабаев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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3 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

После того, как все зрители зашли в зал, на сцену вышел один из продюсеров картины Тимур Вайнштейн.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в работе над комедией, а также рассказал забавную историю со съемок.

"Была у нас одна сложность. Гарик — закоренелая сова, это все знают. Раньше трех-четырех заполучить его на площадке — бессмысленно. Лариса — закоренелый жаворонок. Она просыпается рано утром и, как все жаворонки, к 19 вечера теряет энергию. Как вы понимаете, полезного времени в день у нас было три часа. Соединить их иначе было невозможно. Да, это наш подвиг", — признался Вайнштейн.

Генеральный продюсер телеканала НТВ Тимур Вайнштейн на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

После того, как все зрители зашли в зал, на сцену вышел один из продюсеров картины Тимур Вайнштейн.

Он поблагодарил всех, кто принял участие в работе над комедией, а также рассказал забавную историю со съемок.

"Была у нас одна сложность. Гарик — закоренелая сова, это все знают. Раньше трех-четырех заполучить его на площадке — бессмысленно. Лариса — закоренелый жаворонок. Она просыпается рано утром и, как все жаворонки, к 19 вечера теряет энергию. Как вы понимаете, полезного времени в день у нас было три часа. Соединить их иначе было невозможно. Да, это наш подвиг", — признался Вайнштейн.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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4 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Тимур Вайнштейн также отметил участие в ленте Настасьи Самбурской, похвалив ее за работу.

Актриса исполнила роль Варвары — дочери Ольги Николаевны.

С его мнением согласен и режиссер. Еще до премьеры Аскар Узабаев сказал, что звезда "Универа" умеет играть то, что от нее требуют.

"Мне было очень важно, чтобы мать и дочь были похожи внешне. Чтобы было ощущение, что это твоя частичка. Что в ней есть твой характер. Настасья это дала», — подчеркнул режиссер.

Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Тимур Вайнштейн также отметил участие в ленте Настасьи Самбурской, похвалив ее за работу.

Актриса исполнила роль Варвары — дочери Ольги Николаевны.

С его мнением согласен и режиссер. Еще до премьеры Аскар Узабаев сказал, что звезда "Универа" умеет играть то, что от нее требуют.

"Мне было очень важно, чтобы мать и дочь были похожи внешне. Чтобы было ощущение, что это твоя частичка. Что в ней есть твой характер. Настасья это дала», — подчеркнул режиссер.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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5 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Помимо съемочной группы поддержать друзей и коллег пришли многие знаменитости.

Например, певец Александр Иванов (IVAN).

В беседе с журналистами он отметил, что с его тещей у него сложились прекрасные отношения. "Мы на одной волне. Даже момента притирки не было. Она, как и я, любит рок-музыку, Фредди Меркьюри, поэтому мы сошлись", — прокомментировал исполнитель.

Певец Александр Иванов на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Помимо съемочной группы поддержать друзей и коллег пришли многие знаменитости.

Например, певец Александр Иванов (IVAN).

В беседе с журналистами он отметил, что с его тещей у него сложились прекрасные отношения. "Мы на одной волне. Даже момента притирки не было. Она, как и я, любит рок-музыку, Фредди Меркьюри, поэтому мы сошлись", — прокомментировал исполнитель.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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6 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

"Было весело, — поделилась после просмотра впечатлениями актриса Елена Борщева. — Все эти штампы про отношения между зятем и тещей здесь были классно обыграны".

Актриса и шоумен Елена Борщева на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

"Было весело, — поделилась после просмотра впечатлениями актриса Елена Борщева. — Все эти штампы про отношения между зятем и тещей здесь были классно обыграны".

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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7 из 8
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Неожиданным гостем премьеры стал Филипп Киркоров.

На красную дорожку король российской эстрады вышел с продюсером Татьяной Тур. Оба в белом.

После просмотра фильма народный артист России написал в своем блоге, что остался от увиденного в восторге.

"Поздравляю всю команду. Вы сделали классное кино", — заявил Киркоров.

Комедия "Тёща" выйдет в широкий прокат 30 ноября.

Певец Филипп Киркоров на премьере фильма Тёща режиссера Аскара Узабаева в кинотеатре КАРО 11 Октябрь в Москве

Неожиданным гостем премьеры стал Филипп Киркоров.

На красную дорожку король российской эстрады вышел с продюсером Татьяной Тур. Оба в белом.

После просмотра фильма народный артист России написал в своем блоге, что остался от увиденного в восторге.

"Поздравляю всю команду. Вы сделали классное кино", — заявил Киркоров.

Комедия "Тёща" выйдет в широкий прокат 30 ноября.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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8 из 8
 
ШоубизФотоНовости шоу-бизнесаКино и сериалыЗнаменитостиМоскваГарик Харламов (Игорь)Лариса ГузееваРоссияТимур ВайнштейнФилипп Киркоров
 
 
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