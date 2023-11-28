"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм

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Перед показом актеры и знаменитые гости по традиции прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами.

Одним из первых к представителям СМИ вышел актер Александр Лыков, сыгравший в фильме супруга Ольги Николаевны, героини Ларисы Гузеевой.

По словам Лыкова, сниматься с ведущей "Давай поженимся!" ему понравилось. Тем более, что они были однокурсниками в театральном. "Я знаю ее давно", — отметил актер.