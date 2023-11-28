"Восторг": Харламов и Гузеева представили в Москве совместный фильм

В Москве состоялась премьера комедии "Тёща" с Харламовым и Гузеевой
Перед показом актеры и знаменитые гости по традиции прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами.
Одним из первых к представителям СМИ вышел актер Александр Лыков, сыгравший в фильме супруга Ольги Николаевны, героини Ларисы Гузеевой.
По словам Лыкова, сниматься с ведущей "Давай поженимся!" ему понравилось. Тем более, что они были однокурсниками в театральном. "Я знаю ее давно", — отметил актер.
Перед показом актеры и знаменитые гости по традиции прошлись по красной дорожке и пообщались с журналистами.
Одним из первых к представителям СМИ вышел актер Александр Лыков, сыгравший в фильме супруга Ольги Николаевны, героини Ларисы Гузеевой.
По словам Лыкова, сниматься с ведущей "Давай поженимся!" ему понравилось. Тем более, что они были однокурсниками в театральном. "Я знаю ее давно", — отметил актер.
Исполнитель роли зятя Виктора Гарик Харламов тоже отметил, что получил одно удовольствие от работы с Ларисой Гузеевой на одной съемочной площадке.
"Это был невероятный опыт, — признался шоумен. — По сюжету мы играем друг друга, поэтому перед съемкой сцены мы заходили в отдельную комнату, пытаясь считать друг друга".
Исполнитель роли зятя Виктора Гарик Харламов тоже отметил, что получил одно удовольствие от работы с Ларисой Гузеевой на одной съемочной площадке.
"Это был невероятный опыт, — признался шоумен. — По сюжету мы играем друг друга, поэтому перед съемкой сцены мы заходили в отдельную комнату, пытаясь считать друг друга".
Режиссер Аскар Узабаев пришел на премьеру со своей супругой Сауле Юсуповой.
В разговоре с журналистами кинематографист признался, что идея снять в образе зятя и тещи Харламова и Гузееву у него и продюсеров возникла сразу.
"Когда мы им (Гарику и Ларисе. — Прим. ред.) предложили такой проект, они очень долго смеялись, а потом сказали: "Присылайте сценарий", — поделился Узабаев.
Режиссер Аскар Узабаев пришел на премьеру со своей супругой Сауле Юсуповой.
В разговоре с журналистами кинематографист признался, что идея снять в образе зятя и тещи Харламова и Гузееву у него и продюсеров возникла сразу.
"Когда мы им (Гарику и Ларисе. — Прим. ред.) предложили такой проект, они очень долго смеялись, а потом сказали: "Присылайте сценарий", — поделился Узабаев.
После того, как все зрители зашли в зал, на сцену вышел один из продюсеров картины Тимур Вайнштейн.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в работе над комедией, а также рассказал забавную историю со съемок.
"Была у нас одна сложность. Гарик — закоренелая сова, это все знают. Раньше трех-четырех заполучить его на площадке — бессмысленно. Лариса — закоренелый жаворонок. Она просыпается рано утром и, как все жаворонки, к 19 вечера теряет энергию. Как вы понимаете, полезного времени в день у нас было три часа. Соединить их иначе было невозможно. Да, это наш подвиг", — признался Вайнштейн.
После того, как все зрители зашли в зал, на сцену вышел один из продюсеров картины Тимур Вайнштейн.
Он поблагодарил всех, кто принял участие в работе над комедией, а также рассказал забавную историю со съемок.
"Была у нас одна сложность. Гарик — закоренелая сова, это все знают. Раньше трех-четырех заполучить его на площадке — бессмысленно. Лариса — закоренелый жаворонок. Она просыпается рано утром и, как все жаворонки, к 19 вечера теряет энергию. Как вы понимаете, полезного времени в день у нас было три часа. Соединить их иначе было невозможно. Да, это наш подвиг", — признался Вайнштейн.
Тимур Вайнштейн также отметил участие в ленте Настасьи Самбурской, похвалив ее за работу.
Актриса исполнила роль Варвары — дочери Ольги Николаевны.
С его мнением согласен и режиссер. Еще до премьеры Аскар Узабаев сказал, что звезда "Универа" умеет играть то, что от нее требуют.
"Мне было очень важно, чтобы мать и дочь были похожи внешне. Чтобы было ощущение, что это твоя частичка. Что в ней есть твой характер. Настасья это дала», — подчеркнул режиссер.
Тимур Вайнштейн также отметил участие в ленте Настасьи Самбурской, похвалив ее за работу.
Актриса исполнила роль Варвары — дочери Ольги Николаевны.
С его мнением согласен и режиссер. Еще до премьеры Аскар Узабаев сказал, что звезда "Универа" умеет играть то, что от нее требуют.
"Мне было очень важно, чтобы мать и дочь были похожи внешне. Чтобы было ощущение, что это твоя частичка. Что в ней есть твой характер. Настасья это дала», — подчеркнул режиссер.
Помимо съемочной группы поддержать друзей и коллег пришли многие знаменитости.
Например, певец Александр Иванов (IVAN).
В беседе с журналистами он отметил, что с его тещей у него сложились прекрасные отношения. "Мы на одной волне. Даже момента притирки не было. Она, как и я, любит рок-музыку, Фредди Меркьюри, поэтому мы сошлись", — прокомментировал исполнитель.
Помимо съемочной группы поддержать друзей и коллег пришли многие знаменитости.
Например, певец Александр Иванов (IVAN).
В беседе с журналистами он отметил, что с его тещей у него сложились прекрасные отношения. "Мы на одной волне. Даже момента притирки не было. Она, как и я, любит рок-музыку, Фредди Меркьюри, поэтому мы сошлись", — прокомментировал исполнитель.
"Было весело, — поделилась после просмотра впечатлениями актриса Елена Борщева. — Все эти штампы про отношения между зятем и тещей здесь были классно обыграны".
"Было весело, — поделилась после просмотра впечатлениями актриса Елена Борщева. — Все эти штампы про отношения между зятем и тещей здесь были классно обыграны".
Неожиданным гостем премьеры стал Филипп Киркоров.
На красную дорожку король российской эстрады вышел с продюсером Татьяной Тур. Оба в белом.
После просмотра фильма народный артист России написал в своем блоге, что остался от увиденного в восторге.
"Поздравляю всю команду. Вы сделали классное кино", — заявил Киркоров.
Комедия "Тёща" выйдет в широкий прокат 30 ноября.
Неожиданным гостем премьеры стал Филипп Киркоров.
На красную дорожку король российской эстрады вышел с продюсером Татьяной Тур. Оба в белом.
После просмотра фильма народный артист России написал в своем блоге, что остался от увиденного в восторге.
"Поздравляю всю команду. Вы сделали классное кино", — заявил Киркоров.
Комедия "Тёща" выйдет в широкий прокат 30 ноября.