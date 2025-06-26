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СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы - РИА Новости, 26.06.2025
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13:56 26.06.2025 (обновлено: 20:37 26.06.2025)
https://ria.ru/20250626/guzeeva-2025554153.html
СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы
СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы - РИА Новости, 26.06.2025
СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы
Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 26.06.2025
2025-06-26T13:56:00+03:00
2025-06-26T20:37:00+03:00
бали
россия
москва
лариса гузеева
общество
происшествия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы, пишет Telegram-канал SHOT."Ведущую просят объяснить, какое отношение она имеет к "застройщику Домогацкому", — говорится в сообщении.Как указали в публикации, 27 человек потеряли свои деньги после покупки недвижимости на Бали у некоего Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера.Подчеркивается, что кроме рекламы своих строительных проектов на Бали у него также появилось интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.В материале отметили, что злоумышленника уже разыскивали из-за долга в размере почти 13 миллионов рублей, а счета его предприятия в России заблокировали: жертвы переводили мошеннику средства на криптокошелек и отдавали наличными в Москве.
https://ria.ru/20250626/moskva-2025519313.html
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бали, россия, москва, лариса гузеева, общество, происшествия
Бали, Россия, Москва, Лариса Гузеева, Общество, Происшествия
СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы

SHOT: обманутые покупатели вилл на Бали обвинили Гузееву в рекламе аферы

© РИА Новости / Илья ПиталевЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 26.06.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Лариса Гузеева
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы, пишет Telegram-канал SHOT.
«
"Ведущую просят объяснить, какое отношение она имеет к "застройщику Домогацкому", — говорится в сообщении.
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Как указали в публикации, 27 человек потеряли свои деньги после покупки недвижимости на Бали у некоего Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера.
Подчеркивается, что кроме рекламы своих строительных проектов на Бали у него также появилось интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.
В материале отметили, что злоумышленника уже разыскивали из-за долга в размере почти 13 миллионов рублей, а счета его предприятия в России заблокировали: жертвы переводили мошеннику средства на криптокошелек и отдавали наличными в Москве.
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БалиРоссияМоскваЛариса ГузееваОбществоПроисшествия
 
 
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