https://ria.ru/20250626/guzeeva-2025554153.html

СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы

СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы - РИА Новости, 26.06.2025

СМИ: Ларису Гузееву обвинили в рекламе аферы

Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы, пишет Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 26.06.2025

2025-06-26T13:56:00+03:00

2025-06-26T13:56:00+03:00

2025-06-26T20:37:00+03:00

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москва

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Обманутые покупатели вилл на Бали обвинили актрису и телеведущую Ларису Гузееву в якобы рекламе аферы, пишет Telegram-канал SHOT."Ведущую просят объяснить, какое отношение она имеет к "застройщику Домогацкому", — говорится в сообщении.Как указали в публикации, 27 человек потеряли свои деньги после покупки недвижимости на Бали у некоего Домогацкого, выдававшего себя в социальных сетях за основателя международной строительной компании и миллиардера.Подчеркивается, что кроме рекламы своих строительных проектов на Бали у него также появилось интервью с Гузеевой, впечатлившее некоторых покупателей.В материале отметили, что злоумышленника уже разыскивали из-за долга в размере почти 13 миллионов рублей, а счета его предприятия в России заблокировали: жертвы переводили мошеннику средства на криптокошелек и отдавали наличными в Москве.

https://ria.ru/20250626/moskva-2025519313.html

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бали, россия, москва, лариса гузеева, общество, происшествия