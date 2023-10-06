https://ria.ru/20231006/guzeeva-1900684828.html

Лариса Гузеева: "Я вместе со своим народом"

Лариса Гузеева: "Я вместе со своим народом" - РИА Новости, 06.10.2023

Лариса Гузеева: "Я вместе со своим народом"

На Первом канале в это воскресенье состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", в судейский состав которого входит Лариса Гузеева. Актриса и... РИА Новости, 06.10.2023

2023-10-06T08:00

2023-10-06T08:00

2023-10-06T11:23

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости, Анастасия Силкина. На Первом канале в это воскресенье состоится премьера нового музыкального шоу "Перепой звезду!", в судейский состав которого входит Лариса Гузеева. Актриса и телеведущая рассказала о том, тяжело ли было оценивать участников, как сама относится к музыке и что думает о медийности.— Лариса, на чьей стороне вы в жюри шоу "Перепой звезду!"?— Артисты играют для обычного зрителя, поэтому тут чисто эмоциональное восприятие: заходит или нет, куплю ли я билет на выступление этого человека, захочу ли я его услышать второй раз? Я очень внимательный слушатель и зритель, старалась увидеть в участниках дар. Мне кажется, я была объективной.— К кому чаще лежало сердце: к профи или любителям?— Их абсолютно нельзя сравнивать. Я все время говорю: как бы хорошо ты с детства ни препарировал лягушек, я все равно пойду вырезать аппендицит к профессиональному хирургу.Сегодня и так обесценили профессию артиста. Любой человек, который вышел в тираж — спортсмен, танцор, — идет на сцену. Кажется, ничего сложного: выучи текст — и ты уже блистаешь. Я против этого, я за профессию. Не просто так профессиональные певцы оканчивают Гнесинку и консерваторию. Обесценивать это — преступление. Самодеятельности и так хватает. Открываешь интернет — все звезды.Профессиональный артист задает планку, а задача талантливого участника — спеть достойно, выступить ярко.— Какие лично у вас отношения с музыкой?— Со мной что-то случилось, я эмоционально надорвалась в какой-то момент. Это было давно, уже не одно десятилетие назад. Я выключаю музыку везде: в машине, дома. У меня слишком насыщенная жизнь, мне не надо себя взбадривать. Очень редко я слушаю что-то определенное. Но фона мне не надо.— Недавно в эфир вернулась программа "Давай поженимся!". Поменялось ли что-то в ее смысле, остроте ваших шуток?– Я же не безумный человек и понимаю, в какое время мы живем, что происходит в мире. Я не могу быть отдельно взятой счастливой женщиной и артисткой, веселиться и ликовать. Я вместе со своим народом. Мы не прежние. Безумства и лихости уже нет в моей природе. Мы все теперь более внимательны друг к другу. Я стала больше щадить, больше жалеть.Но люди должны жениться, женщины — рожать, мужчины — становиться отцами. Шоу про жизнь.— Участники тоже более сознательные или по-прежнему есть фрики?— Таких почти нет. Есть время, когда все можно, а есть — когда надо быть скромнее, когда воспитание и внутреннее мироощущение не допускает разнузданности. Что называется, люди не поймут. Я, например, живу с этой установкой: что скажут люди?— Можете поделиться секретом долголетия своего брака?— Мы с мужем 26 лет вместе. Я не лезу ему под кожу: не названиваю, не проверяю. И он так же. В определенный момент я поняла, что была душнилой, ногой на горле. Мы сели, поговорили, и я сказала: "Я отступаю".У нас ушли десятилетия на то, чтобы отучиться контролировать. Это лишнее. Нужно давать больше свободы, ведь человек тебе не принадлежит, ты его даже не рожала.— Знаю, что ваш супруг — ресторатор. А кто из вас чаще отвечает за еду дома?— Я даже не пускаю его на кухню. Только когда меня нет, он может приготовить яичницу — максимум. Остальное я замораживаю в виде полуфабрикатов. Я хозяйка этого ресторана под названием "Дома".Есть женские дела, есть мужские. Я не люблю вот этого: "Сегодня ты моешь полы, пылесосишь". Я не превращаю своего мужчину в бабу и не вытираю об него ноги. Со мной должен быть настоящий мужик.— Вы ведете соцсети. Как относитесь к тренду на естественность, к публикациям без макияжа?— Терпеть не могу снимки "посмотрите, какая я проснулась", "я на пляже", "я в ресторане". Всегда удивляюсь: зачем вы выставляете свои пигментные старушечьи пятна? У меня нет фото в халате, нечесаной, неприбранной.Я очень пассивно веду свои страницы — публикую что-то раз в месяц. У меня нет там посторонних людей ради миллионов подписчиков. Я оставляю только тех, кто "ах, Ларисочка, как мы вас любим".— Наверняка вы знаете, что некоторые ваши фразы из "Давай поженимся!" стали мемами. Как относитесь к этому?— Никак. Это не преступление. Хотят — пусть делают. Я на такую ерунду не трачу время и эмоции. Иногда читаю комментарии. Если мне что-то не нравится — либо баню, либо посылаю куда подальше.— С одним из таких ваших поклонников, Гариком Харламовым, вы снялись в фильме "Теща", который скоро выйдет на экран. Чем вас заинтересовал этот проект?— Интересная история, полнометражный дорогой проект. Продюсеры пригласили талантливого режиссера Аскара Узабаева, сценарий написали под нас с Гариком, потому что у молодежи на слуху наши имена. Я не играю размытую личность, чью-то маму — я и есть главная героиня этой картины. — А в жизни уже довелось примерить роль тещи? Были какие-то переклички сценария с реальностью?— Нет, у меня дочь достаточно молодая, ей 23 только исполнилось. Она еще не замужем. Поэтому у меня пока нет опыта тещи. Но мой старший сын женат. И мне кажется, что я очень хорошая свекровь. Они много лет уже вместе — практически со школы. Самое главное — не лезть в чужую судьбу и не решать ничего за детей. Пока не спросят, пока не обратятся к тебе за советом, лучше никуда не влезать. Каждый проживает свою собственную жизнь и нарабатывает собственный опыт. Поэтому анекдотических ситуаций, как в частушках, у нас просто быть не может. Мы очень бережно относимся друг к другу.

https://ria.ru/20230907/treyler-1894711595.html

https://ria.ru/20230912/stoyanov-1895556196.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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