Лариса Гузеева появится в спецвыпуске "Простоквашино" к 8 Марта

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева как персонаж появится в новом специальном эпизоде мультсериала "Простоквашино" к Международному женскому дню и станет первым женским камео в проекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в качестве героини в специальном эпизоде мультсериала "Простоквашино". Легенда классики отечественного кинематографа станет первым женским камео популярного анимационного ситкома", - говорится в сообщении.
Премьера серии под названием "Деревенский романс" состоится 7 марта в онлайн-кинотеатре Okko, выступающем сопродюсером мультсериала. Также эпизод можно будет увидеть на телеканалах "Солнце" 8 марта и "Карусель" 10 марта, добавили в пресс-службе киностудии.
"Ценности нужно прививать с пеленок, как и хороший вкус. Поэтому я с огромной радостью согласилась появиться в мультсериале "Простоквашино". Это наша классика, наш родной мир, где все по-честному! Пусть дети смотрят, впитывают эту доброту, а мы, взрослые, снова почувствуем себя немного детьми. Тем более 8 марта - лучший день для таких теплых эмоций!", - приводятся в сообщении слова актрисы.
По сюжету эпизода случайно оказавшаяся в Простоквашино Гузеева вдохновляется деревенской жизнью и уже задумывается о покупке дома. Однако такое развитие событий заставляет потерять покой няню Маргариту Егоровну, ведь теперь у нее появилась яркая конкурентка в борьбе за сердце Почтальона Печкина.
Анимационный ситком "Простоквашино" выходит с 2018 года и является продолжением классического цикла мультфильмов по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Героев "Простоквашино" озвучивают Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева, Никита Волков и другие популярные актеры.
