Рейтинг@Mail.ru
Лариса Гузеева появится в спецвыпуске "Простоквашино" к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:00 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/guzeeva-2078930359.html
Лариса Гузеева появится в спецвыпуске "Простоквашино" к 8 Марта
Лариса Гузеева появится в спецвыпуске "Простоквашино" к 8 Марта - РИА Новости, 06.03.2026
Лариса Гузеева появится в спецвыпуске "Простоквашино" к 8 Марта
Заслуженная артистка России Лариса Гузеева как персонаж появится в новом специальном эпизоде мультсериала "Простоквашино" к Международному женскому дню и станет РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T10:00:00+03:00
2026-03-06T10:00:00+03:00
культура
россия
лариса гузеева
эдуард успенский
иван охлобыстин
союзмультфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17191/81/171918145_0:3:2000:1128_1920x0_80_0_0_bdf51fbfdeb7a6e424db3bf6e06192cc.jpg
https://ria.ru/20251226/putin-2064751774.html
https://ria.ru/20260302/multfilmy-2077763827.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/17191/81/171918145_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_ff3390fbae672ec63b9302c530f0db20.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, лариса гузеева, эдуард успенский, иван охлобыстин, союзмультфильм
Культура, Россия, Лариса Гузеева, Эдуард Успенский, Иван Охлобыстин, Союзмультфильм
Лариса Гузеева появится в спецвыпуске "Простоквашино" к 8 Марта

РИА Новости: Лариса Гузеева станет героиней в новом эпизоде "Простоквашино"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Лариса Гузеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Заслуженная артистка России Лариса Гузеева как персонаж появится в новом специальном эпизоде мультсериала "Простоквашино" к Международному женскому дню и станет первым женским камео в проекте, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии "Союзмультфильм".
"Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева появится в качестве героини в специальном эпизоде мультсериала "Простоквашино". Легенда классики отечественного кинематографа станет первым женским камео популярного анимационного ситкома", - говорится в сообщении.
Кадр из новой серии Простоквашино, опубликованный РБК - РИА Новости, 1920, 26.12.2025
Путин в новогоднем эпизоде "Простоквашино" поздравил россиян
26 декабря 2025, 01:50
Премьера серии под названием "Деревенский романс" состоится 7 марта в онлайн-кинотеатре Okko, выступающем сопродюсером мультсериала. Также эпизод можно будет увидеть на телеканалах "Солнце" 8 марта и "Карусель" 10 марта, добавили в пресс-службе киностудии.
"Ценности нужно прививать с пеленок, как и хороший вкус. Поэтому я с огромной радостью согласилась появиться в мультсериале "Простоквашино". Это наша классика, наш родной мир, где все по-честному! Пусть дети смотрят, впитывают эту доброту, а мы, взрослые, снова почувствуем себя немного детьми. Тем более 8 марта - лучший день для таких теплых эмоций!", - приводятся в сообщении слова актрисы.
По сюжету эпизода случайно оказавшаяся в Простоквашино Гузеева вдохновляется деревенской жизнью и уже задумывается о покупке дома. Однако такое развитие событий заставляет потерять покой няню Маргариту Егоровну, ведь теперь у нее появилась яркая конкурентка в борьбе за сердце Почтальона Печкина.
Анимационный ситком "Простоквашино" выходит с 2018 года и является продолжением классического цикла мультфильмов по произведениям писателя Эдуарда Успенского. Героев "Простоквашино" озвучивают Антон Табаков, Иван Охлобыстин, Юлия Меньшова, Татьяна Васильева, Никита Волков и другие популярные актеры.
Кадр из мультфильма Ну, погоди! - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Россияне назвали самые любимые мультфильмы детства
2 марта, 02:47
 
КультураРоссияЛариса ГузееваЭдуард УспенскийИван ОхлобыстинСоюзмультфильм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала