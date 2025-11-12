Рейтинг@Mail.ru
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
19:09 12.11.2025 (обновлено: 19:16 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/guzeeva-2054595392.html
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства - РИА Новости, 12.11.2025
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства
Тушинский суд Москвы отклонил иск к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:09:00+03:00
2025-11-12T19:16:00+03:00
культура
москва
лариса гузеева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016314529_0:0:1558:876_1920x0_80_0_0_8919e0b787bca1680359b23356202f07.jpg
https://ria.ru/20251111/sud-2054161679.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016314529_0:0:1558:1170_1920x0_80_0_0_6223580be0cf96074b1ecb7428c0acee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, лариса гузеева
Культура, Москва, Лариса Гузеева
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

Суд отклонил иск Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства

© РИА Новости / Илья ПиталевЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Лариса Гузеева. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Тушинский суд Москвы отклонил иск к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде.
"Решением суда в удовлетворении иска Виктории Зигрист к Ларисе Гузеевой о защите чести, достоинства и деловой репутации отказано", - сказали в суде.
По данным суда, иск был подан в мае этого года, категория - о защите чести, достоинства и деловой репутации к гражданам и юридическим лицам. Для его рассмотрения суду понадобилось четыре заседания. При рассмотрении иска суд сделал три запроса.
Певица Алла Пугачева - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Суд отказался рассматривать новый иск ветерана Афганистана к Пугачевой
11 ноября, 12:49
 
КультураМоскваЛариса Гузеева
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала