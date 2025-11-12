https://ria.ru/20251112/guzeeva-2054595392.html
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства
Тушинский суд Москвы отклонил иск к актрисе и телеведущей Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 12.11.2025
культура
москва
лариса гузеева
москва
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016314529_0:0:1558:1170_1920x0_80_0_0_6223580be0cf96074b1ecb7428c0acee.jpg
москва, лариса гузеева
Культура, Москва, Лариса Гузеева
