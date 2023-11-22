https://ria.ru/20231122/nagiev-1910999149.html
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом - РИА Новости, 22.11.2023
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:57
2023-11-22T11:57
2023-11-22T12:23
шоубиз
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно только, что сериал будет комедийным и выйдет в эфир в 2024 году. Шоумен больше года не появлялся на телеэкранах в больших проектах. Он взял творческий отпуск на Первом канале. Так, его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова, а в "Голосе 60+" Лариса Гузеева. Дмитрий Нагиев также почти перестал посещать светские мероприятия и выходить на связь с поклонниками.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий нагиев, знаменитости, стс (телеканал), новости шоу-бизнеса, яна чурикова, лариса гузеева, "голос"
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Знаменитости, СТС (телеканал), Новости шоу-бизнеса, Яна Чурикова, Лариса Гузеева, "Голос"
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом
Нагиев после годовой паузы возвращается на телеэкраны в сериале "Кто быстрее?"
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС.
Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно только, что сериал будет комедийным и выйдет в эфир в 2024 году.
Шоумен больше года не появлялся на телеэкранах в больших проектах.
Он взял творческий отпуск на Первом канале. Так, его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова, а в "Голосе 60+" Лариса Гузеева.
Дмитрий Нагиев также почти перестал посещать светские мероприятия и выходить на связь с поклонниками.
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