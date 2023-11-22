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Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом - РИА Новости, 22.11.2023
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Шоубиз
 
11:57 22.11.2023 (обновлено: 12:23 22.11.2023)
https://ria.ru/20231122/nagiev-1910999149.html
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом - РИА Новости, 22.11.2023
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом
Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС. РИА Новости, 22.11.2023
2023-11-22T11:57
2023-11-22T12:23
шоубиз
дмитрий нагиев
знаменитости
стс (телеканал)
новости шоу-бизнеса
яна чурикова
лариса гузеева
"голос"
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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно только, что сериал будет комедийным и выйдет в эфир в 2024 году. Шоумен больше года не появлялся на телеэкранах в больших проектах. Он взял творческий отпуск на Первом канале. Так, его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова, а в "Голосе 60+" Лариса Гузеева. Дмитрий Нагиев также почти перестал посещать светские мероприятия и выходить на связь с поклонниками.
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дмитрий нагиев, знаменитости, стс (телеканал), новости шоу-бизнеса, яна чурикова, лариса гузеева, "голос"
Шоубиз, Дмитрий Нагиев, Знаменитости, СТС (телеканал), Новости шоу-бизнеса, Яна Чурикова, Лариса Гузеева, "Голос"
Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом

Нагиев после годовой паузы возвращается на телеэкраны в сериале "Кто быстрее?"

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАктер Дмитрий Нагиев
Актер Дмитрий Нагиев - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС.
Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно только, что сериал будет комедийным и выйдет в эфир в 2024 году.
Шоумен больше года не появлялся на телеэкранах в больших проектах.
Он взял творческий отпуск на Первом канале. Так, его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова, а в "Голосе 60+" Лариса Гузеева.
Дмитрий Нагиев также почти перестал посещать светские мероприятия и выходить на связь с поклонниками.
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ШоубизДмитрий НагиевЗнаменитостиСТС (телеканал)Новости шоу-бизнесаЯна ЧуриковаЛариса Гузеева"Голос"
 
 
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