https://ria.ru/20231122/nagiev-1910999149.html

Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом

Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом - РИА Новости, 22.11.2023

Дмитрий Нагиев возвращается на телеэкраны с новым большим проектом

Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС. РИА Новости, 22.11.2023

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лариса гузеева

"голос"

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МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Актер и шоумен Дмитрий Нагиев снялся в сериале "Кто быстрее?", сообщает пресс-служба телеканала СТС. Сюжет проекта пока держится в секрете. Известно только, что сериал будет комедийным и выйдет в эфир в 2024 году. Шоумен больше года не появлялся на телеэкранах в больших проектах. Он взял творческий отпуск на Первом канале. Так, его место ведущего в последнем сезоне шоу "Голос" заняла Яна Чурикова, а в "Голосе 60+" Лариса Гузеева. Дмитрий Нагиев также почти перестал посещать светские мероприятия и выходить на связь с поклонниками.

https://ria.ru/20230914/urgant-1896348975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий нагиев, знаменитости, стс (телеканал), новости шоу-бизнеса, яна чурикова, лариса гузеева, "голос"