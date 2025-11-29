Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую

МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генпрокуратуру попросили проверить журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую из-за рекламы блогера Сергея Домогацкого, рассказал РИА Новости адвокат Александр Зорин.

« "В своих социальных сетях (они. — Прим. ред.) рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого" человека, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезии, что было поставлено на поток, и сейчас много пострадавших", — сказал он.

Ведомству уже направили обращение, в списке потерпевших от действий Домогацкого значится 75 человек.

По словам адвоката некоторых из них, заявления известных личностей, носящие признаки рекламы, не содержали маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их заключать неисполнимые договоры.

"Требуется проверить характер их взаимоотношений с Домогацким, наличие договорных и финансовых отношений, а также получение ими любого вознаграждения за продвижение его бизнеса", — добавил Зорин.

Представитель потерпевших попросил оценить публикации Собчак , Гузеевой и Милявской на предмет соответствия требованиям федерального закона о рекламе.

« "Параллельно с этим мы просим инициировать проверку Федеральной налоговой службы на предмет полноты и своевременности уплаты налогов с сумм возможного вознаграждения за указанную рекламную деятельность", — добавил защитник.

Зорин уточнил агентству, что на застройщика Домогацкого и группу лиц в полицию подано более 30 заявлений о мошенничестве.

Ранее источник в полиции Бали сообщал РИА Новости, что правоохранители не могут с точностью определить местонахождение Домогацкого. По словам источника, управление по расследованию киберпреступлений полиции Бали в настоящее время активно расследует дело Домогацкого, 29 граждан заявили, что стали жертвами мошенничества вокруг строительства вилл. Расследование также осложняется тем, что проекты недвижимости, предложенные Домогацким, были распределены по трем округам Бали, каждый из которых имел разный статус разрешений, а большинство транзакций проводилось через криптовалюту.