Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
16:48 29.11.2025 (обновлено: 17:58 29.11.2025)
Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую
россия
индонезия
бали
ксения собчак
лолита милявская
лариса гузеева
генеральная прокуратура рф
малайзия
россия
индонезия
бали
малайзия
россия, индонезия, бали, ксения собчак, лолита милявская, лариса гузеева, генеральная прокуратура рф, малайзия
Россия, Индонезия, Бали, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Лариса Гузеева, Генеральная прокуратура РФ, Малайзия
Генпрокуратуру просят проверить Собчак, Гузееву и Милявскую

Адвокат Зорин: в отношении Собчак, Гузеевой и Милявской просят провести проверку

© РИА Новости / Илья ПиталевЛариса Гузеева
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Лариса Гузеева. Архивное фото
МОСКВА, 29 ноя — РИА Новости. Генпрокуратуру попросили проверить журналистку Ксению Собчак, телеведущую Ларису Гузееву и певицу Лолиту Милявскую из-за рекламы блогера Сергея Домогацкого, рассказал РИА Новости адвокат Александр Зорин.
«

"В своих социальных сетях (они. — Прим. ред.) рекомендовали блогера-застройщика Сергея Александровича Домогацкого как своего давнего друга и фактически использовали механизмы скрытой рекламы действовавшего под общим названием "Фаверк Домогацкого" человека, который собрал деньги и не выполнил обещаний по строительству домов в России и в Республике Индонезии, что было поставлено на поток, и сейчас много пострадавших", — сказал он.

Ксения Собчак - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Суд взыскал с Собчак долг по коммунальным платежам
14 ноября, 05:40
Ведомству уже направили обращение, в списке потерпевших от действий Домогацкого значится 75 человек.
По словам адвоката некоторых из них, заявления известных личностей, носящие признаки рекламы, не содержали маркировки и могли вводить потребителей в заблуждение относительно реального положения дел, побуждая их заключать неисполнимые договоры.
Лариса Гузеева - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Суд отклонил иск к Ларисе Гузеевой о защите чести и достоинства
12 ноября, 19:09
"Требуется проверить характер их взаимоотношений с Домогацким, наличие договорных и финансовых отношений, а также получение ими любого вознаграждения за продвижение его бизнеса", — добавил Зорин.
Представитель потерпевших попросил оценить публикации Собчак, Гузеевой и Милявской на предмет соответствия требованиям федерального закона о рекламе.
«
"Параллельно с этим мы просим инициировать проверку Федеральной налоговой службы на предмет полноты и своевременности уплаты налогов с сумм возможного вознаграждения за указанную рекламную деятельность", — добавил защитник.
Зорин уточнил агентству, что на застройщика Домогацкого и группу лиц в полицию подано более 30 заявлений о мошенничестве.
Ранее источник в полиции Бали сообщал РИА Новости, что правоохранители не могут с точностью определить местонахождение Домогацкого. По словам источника, управление по расследованию киберпреступлений полиции Бали в настоящее время активно расследует дело Домогацкого, 29 граждан заявили, что стали жертвами мошенничества вокруг строительства вилл. Расследование также осложняется тем, что проекты недвижимости, предложенные Домогацким, были распределены по трем округам Бали, каждый из которых имел разный статус разрешений, а большинство транзакций проводилось через криптовалюту.
Как сообщал Telegram-канал Mash, Домогацкий улетел с Бали в Малайзию, его ищет индонезийская полиция.
Лолита Милявская - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Лолита рассказала, как чуть не стала жертвой мошенников
22 октября, 11:27
 
Россия Индонезия Бали Ксения Собчак Лолита Милявская Лариса Гузеева Генеральная прокуратура РФ Малайзия
 
 
