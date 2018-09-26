Биография Казбека Кокова

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

Казбек Коков во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 26 сентября 2018

Временно исполняющий обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбек Валерьевич Коков родился 20 июля 1973 года в селении Лескен-II Урванского района Кабардино-Балкарии. Его отец — Валерий Мухамедович Коков — возглавлял республику с 1992 по 2005 год.

Казбек Коков окончил Кабардино-Балкарский агромелиоративный институт по специальности "ученый-агроном".

С 1995 года по 2002 год работал заместителем генерального директора по коммерческим и общим вопросам ОАО "Халвичный завод "Нальчикский".

С 2002 года — генеральный директор ОАО "Каббалкресурсы".

В 2003-2007 годах был депутатом Нальчикского городского Совета местного самоуправления.

С 2007 года — депутат парламента Кабардино-Балкарской Республики (КБР).

В ноябре 2012 года был назначен заместителем министра сельского хозяйства КБР.

С 2013 года работал советником одного из департаментов управления президента Российской Федерации по внутренней политике, являлся сотрудником администрации президента России.

26 сентября 2018 года президент РФ назначил Казбека Кокова временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников