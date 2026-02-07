Рейтинг@Mail.ru
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО - РИА Новости, 07.02.2026
20:32 07.02.2026
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии передали десять мотоциклов для нужд российской армии в зоне СВО, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:32:00+03:00
2026-02-07T20:32:00+03:00
надежные люди
казбек коков
казбек коков
Надежные люди, Казбек Коков
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО

Коков: власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО

НАЛЬЧИК, 7 фев – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии передали десять мотоциклов для нужд российской армии в зоне СВО, сообщил глава региона Казбек Коков.
"Передали сегодня для нужд 58-й гвардейской общевойсковой ордена Суворова армии десять единиц мотоциклов. После необходимого дооснащения и модернизации указанная техника поступит в соответствующие подразделения армии", - написал Коков в Telegram-канале.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.02.2026
Сотрудники СК по Кабардино-Балкарии передали гуманитарный груз в зону СВО
Надежные людиКазбек Коков
 
 
