https://ria.ru/20260207/svo-2072933469.html
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО - РИА Новости, 07.02.2026
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
Власти Кабардино-Балкарии передали десять мотоциклов для нужд российской армии в зоне СВО, сообщил глава региона Казбек Коков. РИА Новости, 07.02.2026
2026-02-07T20:32:00+03:00
2026-02-07T20:32:00+03:00
2026-02-07T20:32:00+03:00
надежные люди
казбек коков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977984772_0:75:1281:795_1920x0_80_0_0_11e08340de9cf2584421694d1b132633.jpg
https://ria.ru/20260207/sk-2072922963.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977984772_60:0:1220:870_1920x0_80_0_0_8c38aee04c9a0baad6c029f077dc5785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казбек коков
Надежные люди, Казбек Коков
Власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО
Коков: власти Кабардино-Балкарии передали 10 мотоциклов в зону СВО