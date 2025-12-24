В КБР возбудили дело о невыплате сотрудникам зарплаты за три месяца

НАЛЬЧИК, 24 дек – РИА Новости. Следователи в Кабардино-Балкарии возбудили уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов - ООО "Экологистика", задолженность перед ними составила 32 миллиона рублей, сообщило СУ СК РФ по региону.
В последние несколько дней жители Кабардино-Балкарии в соцсетях жалуются на серьезные перебои в работе регионального оператора по вывозу твердых бытовых отходов ООО "Экологистика", по их словам, контейнерные площадки переполнены, а отходы не вывозятся. Глава региона Казбек Коков сообщил, что власти региона создали оперативный штаб для решения проблем с вывозом твердых бытовых отходов и пообещал не допустить коллапса с мусором в республике. По его словам, сбой в работе регоператора произошел из-за того, что часть сотрудников не вышла на работу по причине невыплаты зарплаты в течение более чем двух месяцев.
"Следственным управлением СК РФ по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по факту невыплаты заработной платы сотрудникам ООО "Экологистика" по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с октября 2025 года по настоящее время руководство ООО "Экологистика", имея в распоряжении финансы, за счет которых можно было погасить задолженности по заработной плате, "с целью создания видимого благополучия", направило эти средства на иные цели. В ведомстве уточнили, что задолженность перед работниками предприятия составила 32 миллиона рублей.
