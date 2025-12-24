В КБР возбудили дело о невыплате сотрудникам зарплаты за три месяца

По версии следствия, с октября 2025 года по настоящее время руководство ООО "Экологистика", имея в распоряжении финансы, за счет которых можно было погасить задолженности по заработной плате, "с целью создания видимого благополучия", направило эти средства на иные цели. В ведомстве уточнили, что задолженность перед работниками предприятия составила 32 миллиона рублей.