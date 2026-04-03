Власти КБР и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
17:36 03.04.2026
Власти КБР и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками, сообщил... РИА Новости, 03.04.2026
НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками, сообщил глава КБР Казбек Коков.
Сухуме состоялось подписание соглашения между правительством Кабардино-Балкарской Республики и правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи в документе поставили вместе с премьер-министром Республики Абхазия Владимиром Делбой", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что документ предполагает совместную работу по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и установления прямых связей между хозяйствующими субъектами, проведение совместных ярмарок и выставок, а также укрепление связей в области культуры, литературы, искусства, спорта, реализации молодежных проектов.
"Также проработаем подписание в скором будущем соглашений между администрациями Нальчика и Сухума, между крупными республиканскими учреждениями здравоохранения, Корпорацией развития Кабардино-Балкарской Республики и Государственным инвестиционным агентством Республики Абхазия", - добавил глава КБР.
Соглашение подписано в рамках первого международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", который проходит в Сухуме 3 и 4 апреля.
