Власти КБР и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве
Власти Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками, сообщил... РИА Новости, 03.04.2026
КБР и Абхазия подписали соглашение о сотрудничестве в экономике и науке
НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками, сообщил глава КБР Казбек Коков.
"В Сухуме
состоялось подписание соглашения между правительством Кабардино-Балкарской Республики и правительством Республики Абхазия о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве. Подписи в документе поставили вместе с премьер-министром Республики Абхазия Владимиром Делбой
", - написал Коков
в своем Telegram-канале
.
Он отметил, что документ предполагает совместную работу по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и установления прямых связей между хозяйствующими субъектами, проведение совместных ярмарок и выставок, а также укрепление связей в области культуры, литературы, искусства, спорта, реализации молодежных проектов.
"Также проработаем подписание в скором будущем соглашений между администрациями Нальчика
и Сухума, между крупными республиканскими учреждениями здравоохранения, Корпорацией развития Кабардино-Балкарской Республики и Государственным инвестиционным агентством Республики Абхазия", - добавил глава КБР.
Соглашение подписано в рамках первого международного экономического форума "Абхазия - инвестиции в будущее", который проходит в Сухуме 3 и 4 апреля.