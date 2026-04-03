Власти КБР и Абхазии подписали соглашение о сотрудничестве

НАЛЬЧИК, 3 апр – РИА Новости. Власти Кабардино-Балкарии и Абхазии подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между республиками, сообщил глава КБР Казбек Коков.

Он отметил, что документ предполагает совместную работу по созданию благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику и установления прямых связей между хозяйствующими субъектами, проведение совместных ярмарок и выставок, а также укрепление связей в области культуры, литературы, искусства, спорта, реализации молодежных проектов.