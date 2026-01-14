https://ria.ru/20260114/trevoga-2067717060.html
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА - РИА Новости, 14.01.2026
На Северном Кавказе объявили режим опасности атаки БПЛА
Режим опасности атаки БПЛА объявлен на территории Северного Кавказа, сообщили в ГУМЧС РФ по Республике Дагестан. РИА Новости, 14.01.2026
