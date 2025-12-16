https://ria.ru/20251216/glava-2062416639.html
Глава КБР доложил Путину о ситуацию с рождаемостью в регионе
МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков доложил президенту РФ Владимиру Путину о хороших показателях по рождаемости в регионе.
"Во-первых, растёт численность населения. У нас хорошие показатели по рождаемости. Они составляют 11,2 на тысячу населения. Последние пять лет – положительная динамика прироста населения", - доложил глава республики Путину
Коков
также заявил, что ожидаемая продолжительность жизни в республике по 2024 году – 77,02.
"Этот показатель выше, чем по Российской Федерации, соответственно, целевой к 2030 году, 81,7 – целевой показатель, которого мы должны достигнуть", - отметил он.