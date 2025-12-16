Глава КБР доложил Путину о ситуацию с рождаемостью в регионе

МОСКВА, 16 дек - РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков доложил президенту РФ Владимиру Путину о хороших показателях по рождаемости в регионе.

"Этот показатель выше, чем по Российской Федерации, соответственно, целевой к 2030 году, 81,7 – целевой показатель, которого мы должны достигнуть", - отметил он.