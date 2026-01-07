https://ria.ru/20260107/bepilotniki-2066710569.html
В Кабардино-Балкарии отменили угрозу атаки беспилотников
В Кабардино-Балкарии отменили угрозу атаки беспилотников - РИА Новости, 07.01.2026
В Кабардино-Балкарии отменили угрозу атаки беспилотников
Беспилотная опасность отменена на территории Кабардино-Балкарии, сообщил глава республики Казбек Коков. РИА Новости, 07.01.2026
2026-01-07T09:54:00+03:00
2026-01-07T09:54:00+03:00
2026-01-07T09:54:00+03:00
безопасность
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_0:145:3072:1873_1920x0_80_0_0_b228cd57b6d13d8021c9f7e47322c9f3.jpg
https://ria.ru/20260107/stavropole-2066709067.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/08/1998128318_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5f048cdae6a833449719097089711ebf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Безопасность, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
В Кабардино-Балкарии отменили угрозу атаки беспилотников
В Кабардино-Балкарии отменили беспилотную опасность