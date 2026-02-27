Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик

НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП на Ставрополье детей-спортсменов и водителя минивэна, ехавших на соревнования в Астрахань, доставили в Нальчик, один ребенок госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный минздрав.