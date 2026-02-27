Рейтинг@Mail.ru
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик - РИА Новости, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:10 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/chp-2077287062.html
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик - РИА Новости, 27.02.2026
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик
Пять пострадавших в ДТП на Ставрополье детей-спортсменов и водителя минивэна, ехавших на соревнования в Астрахань, доставили в Нальчик, один ребенок... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T21:10:00+03:00
2026-02-27T21:10:00+03:00
происшествия
нальчик
астрахань
александровское
казбек коков
гибдд мвд рф
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99269/08/992690894_0:191:2500:1597_1920x0_80_0_0_ed6bcf87b954559c56d5c398dfc90e1f.jpg
https://ria.ru/20251025/dtp-2050625245.html
нальчик
астрахань
александровское
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/99269/08/992690894_60:0:2441:1786_1920x0_80_0_0_db3080fb0236c1c10c32c2b9d0b1692c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нальчик, астрахань, александровское, казбек коков, гибдд мвд рф, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нальчик, Астрахань, Александровское, Казбек Коков, ГИБДД МВД РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик

Пятерых пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик

© Fotolia / Thaut ImagesСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Fotolia / Thaut Images
Скорая помощь. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП на Ставрополье детей-спортсменов и водителя минивэна, ехавших на соревнования в Астрахань, доставили в Нальчик, один ребенок госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный минздрав.
В пятницу ГИБДД Ставрополья сообщила, что водитель минивэна не справился с управлением и съехал в кювет на 129-м километре дороги "Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды", пострадали пятеро детей и один взрослый. Взрослый пациент и четверо детей были госпитализированы в Минеральных Водах в состоянии средней степени тяжести, одному ребенку оказана помощь амбулаторно. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что пострадавшие будут перевезены в медучреждения Нальчика. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело.
"Пятеро пострадавших в ДТП в Ставропольском крае доставлены в медицинские организации Нальчика… По результатам осмотра трое детей и один взрослый - водитель автобуса - были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Один ребенок госпитализирован в стационар Республиканского детского клинического многопрофильного центра, его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим, добавили в ведомстве.
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте ДТП в Промышленном районе Самары - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
Пострадавшие в ДТП в Самаре спортсмены возвращались домой с соревнований
25 октября 2025, 22:41
 
ПроисшествияНальчикАстраханьАлександровскоеКазбек КоковГИБДД МВД РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала