Пострадавших в ДТП на Ставрополье детей доставили в Нальчик

НАЛЬЧИК, 27 фев – РИА Новости. Пять пострадавших в ДТП на Ставрополье детей-спортсменов и водителя минивэна, ехавших на соревнования в Астрахань, доставили в Нальчик, один ребенок госпитализирован, остальные направлены на амбулаторное лечение, сообщил региональный минздрав.
В пятницу ГИБДД Ставрополья сообщила, что водитель минивэна не справился с управлением и съехал в кювет на 129-м километре дороги "Ставрополь – Александровское - Минеральные Воды", пострадали пятеро детей и один взрослый. Взрослый пациент и четверо детей были госпитализированы в Минеральных Водах в состоянии средней степени тяжести, одному ребенку оказана помощь амбулаторно. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков сообщил, что пострадавшие будут перевезены в медучреждения Нальчика. Региональное СУ СК возбудило уголовное дело.
"Пятеро пострадавших в ДТП в Ставропольском крае доставлены в медицинские организации Нальчика… По результатам осмотра трое детей и один взрослый - водитель автобуса - были направлены на амбулаторное лечение. Их состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Один ребенок госпитализирован в стационар Республиканского детского клинического многопрофильного центра, его состояние оценивается как средней тяжести", - говорится в сообщении.
Министр здравоохранения региона контролирует оказание медицинской помощи пострадавшим, добавили в ведомстве.
