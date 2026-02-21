Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО

"В преддверии Дня защитника Отечества сформировали очередной гуманитарный груз нашим воинам, землякам, которые сейчас мужественно выполняют задачи специальной военной операции в различных подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации", - написал Коков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что такая работа проводится в республике постоянно, и жители принимают в ней самое активное участие.