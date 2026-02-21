Рейтинг@Mail.ru
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
15:00 21.02.2026
https://ria.ru/20260221/kbr-2075975805.html
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО
Десять тонн гуманитарной помощи отправили жители Кабардино-Балкарии своим землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.02.2026
2026-02-21T15:00:00+03:00
2026-02-21T15:00:00+03:00
надежные люди
казбек коков
кабардино-балкарская республика (кбр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062382302_0:0:3316:1865_1920x0_80_0_0_c6d837d19090363a2cbf10a407c55f48.jpg
https://ria.ru/20260219/kbr-2075514415.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/10/2062382302_56:0:2787:2048_1920x0_80_0_0_cc3552c50d6a741bca4e6cd8e4a9c429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казбек коков, кабардино-балкарская республика (кбр)
Надежные люди, Казбек Коков, Кабардино-Балкарская Республика (КБР)
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО

Коков: десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКазбек Коков
Казбек Коков - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Казбек Коков. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НАЛЬЧИК, 21 фев – РИА Новости. Десять тонн гуманитарной помощи отправили жители Кабардино-Балкарии своим землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил глава региона Казбек Коков.
"В преддверии Дня защитника Отечества сформировали очередной гуманитарный груз нашим воинам, землякам, которые сейчас мужественно выполняют задачи специальной военной операции в различных подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такая работа проводится в республике постоянно, и жители принимают в ней самое активное участие.
"В составе 10 тонн направляемого груза - продуктовые наборы, предметы первой необходимости, различные технические средства, другие необходимые вещи", - сообщил глава республики.
Депутаты парламента Кабардино-Балкарии отправили участникам СВО спецоборудование - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
Депутаты КБР отправили бойцам СВО детекторы дронов и спецоборудование
19 февраля, 16:02
 
Надежные людиКазбек КоковКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала