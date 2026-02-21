https://ria.ru/20260221/kbr-2075975805.html
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО - РИА Новости, 21.02.2026
Десять тонн гуманитарного груза отправили жители КБР землякам на СВО
Десять тонн гуманитарной помощи отправили жители Кабардино-Балкарии своим землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил глава региона... РИА Новости, 21.02.2026
НАЛЬЧИК, 21 фев – РИА Новости.
Десять тонн гуманитарной помощи отправили жители Кабардино-Балкарии своим землякам, принимающим участие в специальной военной операции, сообщил
глава региона Казбек Коков.
"В преддверии Дня защитника Отечества сформировали очередной гуманитарный груз нашим воинам, землякам, которые сейчас мужественно выполняют задачи специальной военной операции в различных подразделениях Вооруженных сил Российской Федерации", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что такая работа проводится в республике постоянно, и жители принимают в ней самое активное участие.
"В составе 10 тонн направляемого груза - продуктовые наборы, предметы первой необходимости, различные технические средства, другие необходимые вещи", - сообщил глава республики.