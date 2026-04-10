Глава КБР выразил соболезнования семьям погибших при взрыве во Владикавказе

НАЛЬЧИК, 10 апр – РИА Новости. Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков выразил соболезнования семьям погибших при взрыве на складе во Владикавказе и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
В пятницу в здании двухэтажного склада с пиротехникой в центре Владикавказа произошел взрыв с последующим горением. По последним данным, погибли двое, пострадали 14 человек, в том числе двое детей. Один пострадавший находится в крайне тяжелом, еще трое – в тяжелом состоянии. СК возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
"Сегодня во Владикавказе случилась трагедия. В результате мощного хлопка на складских помещениях погибли и пострадали люди… От имени жителей Кабардино-Балкарии и себя лично выражаю глубокие соболезнования главе Республики Северная Осетия-Алания Сергею Меняйло, семьям погибших. Пострадавшим желаю скорейшего восстановления", - написал Коков в своем Telegram-канале.